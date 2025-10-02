Коротко:
- Що сталося з актором
- Що відомо про хворобу актора
У терористичній Росії від важкого захворювання у віці 51 року помер популярний російський актор Сергій Рибін.
Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, влітку Сергію Рибіну виповнився 51 рік, незабаром після дня народження у нього почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. Минулого понеділка чоловік помер від цирозу печінки.
Повідомляється, що останнім часом акторові було зовсім погано на стільки, що він буквально погано ходив і при черговому падінні сильно пошкодив спину.
