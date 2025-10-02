Сергію Рибіну виповнився 51 рік, незабаром після дня народження у нього почалися серйозні проблеми зі здоров'ям.

Помер Сергій Рибін / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

Що сталося з актором

Що відомо про хворобу актора

У терористичній Росії від важкого захворювання у віці 51 року помер популярний російський актор Сергій Рибін.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, влітку Сергію Рибіну виповнився 51 рік, незабаром після дня народження у нього почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. Минулого понеділка чоловік помер від цирозу печінки.

Рибін дружив із путіністом Охлобистіним / Фото Стархіт

Повідомляється, що останнім часом акторові було зовсім погано на стільки, що він буквально погано ходив і при черговому падінні сильно пошкодив спину.

