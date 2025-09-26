Коротко:
Сьогодні, в ніч на 26 жовтня помер російський режисер і чоловік пропагандистки Маргарити Симоньян Тигран Кеосаян.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомила його дружина - Маргарита Симоньян.
"Сьогодні вночі Тигран пішов до Творця. Спасибі всім, хто молився. Будь ласка, не телефонуйте зараз ні мені, ні родині. Спасибі всім, спасибі", - написала вона.
Хвороба Тиграна Кеосаяна
Російський режисер і путініст вірменського походження Тигран Кеосаян уже тривалий час перебував у лікарні. Він пережив два великих інфаркти міокарда - у 2008 і 2010 роках. Наприкінці грудня 2024 року його госпіталізували у відділення інтенсивної терапії однієї з московських кардіологічних клінік, де переніс клінічну смерть.
Сама Симоньян багато говорила про стан здоров'я свого чоловіка. Зокрема, вона навіть повідомляла про деякі поліпшення стану його здоров'я.
Стосунки Кеосаяна та Симоньян
Симоньян - друга дружина режисера, з нею він прожив понад 12 років, але зіграли весілля вони тільки у 2022-му. У пари троє дітей - дочки Мар'яна і Маро, син Баграт. До слова, хабалка Симоньян навіть на весіллі поводилася похабно. Вона примудрилася ногою вдарити по п'ятій точці майбутнього чоловіка.
Між тим, саме вона увела Кеосаяна з сім'ї. Він був одружений з російською актрисою Оленою Хмельницькою, з якою виховував двох дітей.
Пара таємно зустрічалася і пропагандистка Симоньян народила свою першу дитину від Кеосаяна, поки той ще був одружений з російською актрисою. Причому вагітність протікала дуже важко: перші місяці була серйозна загроза викидня.
Нагадаємо, Главред писав, що раніше Симоньян вирішила налякати Аллу Пугачову, яка не підтримує військовий напад Росії на Україну. Як розповіла окупантка в одній із програм, замок Пугачової в селищі Грязь, нібито за законом, можуть відібрати.
Раніше Гордон опублікував відео, як Симоньян танцює якийсь танець під східні мотиви. При цьому видно, що вся дія відбувається в ресторані. Тим часом, сама Симоньян має такий вигляд, наче забігла на банкет із пробіжки.
