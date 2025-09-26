Помер Тигран Кеосаян: що написала Симоньян

Симоньян повідомила про те, що помер її чоловік Тигран Кеосаян.

Помер Тигран Кеосаян / Колаж Главред, фото РосЗМІ

Що повідомила Симоньян про смерть Кеосаяна

Від чого помер Тигран Кеосаян

Сьогодні, в ніч на 26 жовтня помер російський режисер і чоловік пропагандистки Маргарити Симоньян Тигран Кеосаян.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомила його дружина - Маргарита Симоньян.

"Сьогодні вночі Тигран пішов до Творця. Спасибі всім, хто молився. Будь ласка, не телефонуйте зараз ні мені, ні родині. Спасибі всім, спасибі", - написала вона.

Симоньян повідомила про смерть Кеосаяна / Скриншот Телеграм

Хвороба Тиграна Кеосаяна

Російський режисер і путініст вірменського походження Тигран Кеосаян уже тривалий час перебував у лікарні. Він пережив два великих інфаркти міокарда - у 2008 і 2010 роках. Наприкінці грудня 2024 року його госпіталізували у відділення інтенсивної терапії однієї з московських кардіологічних клінік, де переніс клінічну смерть.

Сама Симоньян багато говорила про стан здоров'я свого чоловіка. Зокрема, вона навіть повідомляла про деякі поліпшення стану його здоров'я.

Помер чоловік Симоньян Тигран Кеосаян / Фото Стархіт

Стосунки Кеосаяна та Симоньян

Симоньян - друга дружина режисера, з нею він прожив понад 12 років, але зіграли весілля вони тільки у 2022-му. У пари троє дітей - дочки Мар'яна і Маро, син Баграт. До слова, хабалка Симоньян навіть на весіллі поводилася похабно. Вона примудрилася ногою вдарити по п'ятій точці майбутнього чоловіка.

Між тим, саме вона увела Кеосаяна з сім'ї. Він був одружений з російською актрисою Оленою Хмельницькою, з якою виховував двох дітей.

Пара таємно зустрічалася і пропагандистка Симоньян народила свою першу дитину від Кеосаяна, поки той ще був одружений з російською актрисою. Причому вагітність протікала дуже важко: перші місяці була серйозна загроза викидня.

Діти Симоньян і Кеосаяна / Instagram

