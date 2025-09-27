У РФ померла популярна актриса, зірка "Міміно" і "Глухаря"

Повідомляється, що актриса Гаврилова страждала від невиліковного захворювання.

У Рф померла популярна актриса / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

У яких фільмах грала Гаврилова

У якому віці вона померла

У терористичній Росії стало відомо про смерть популярної акторки Людмили Гаврилової.

Як пишуть російські пропагандисти, вона прославилася завдяки зйомкам у "Міміно", а також у серіалах "Глухар" і "Скліфосовський-11".

Повідомляється, що останніми роками зірка страждала від цирозу печінки і проблем із серцем. Незадовго до смерті її госпіталізували в одну зі столичних клінік.

Померла Людмила Гаврилова / Фото Кінотеатр.ру

Лікарі робили все можливе, щоб поставити акторку на ноги, але в лікарняній палаті їй ставало все гірше і гірше. Медики не змогли реанімувати 73-річну актрису.

Про смерть Гаврилової повідомили її колеги Євгенія Шевченко і син Таїр Газієв. Причини раптової смерті актриси вони не уточнили.

Про персону: Людмила Гаврилова Людмила Гаврилова - радянська і російська актриса театру і кіно, викладач кафедри акторської майстерності Театрального училища імені Б. В. Щукіна, ведуча інформаційно-пізнавального каналу "Настроение" на каналі "ТВ Центр". Заслужена артистка РФ.

