Померла суперзірка Клаудія Кардінале - муза Фелліні та Вісконті

Віталій Кірсанов
24 вересня 2025, 09:14
Клаудія Кардінале померла "в оточенні дітей" у Немурі неподалік Парижа, де жила останніми роками.
Померла зірка італійського кіно Клаудія Кардинале
Померла зірка італійського кіно Клаудія Кардінале / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, instagram.com/goddesses_and_divas

Коротко:

  • За свою кар'єру Кардинале знялася більш ніж у 150 картинах
  • Її називали "однією з найвидатніших італійських актрис усіх часів"

Італійська актриса Клаудія Кардінале (справжнє ім'я - Клод Жозефін Роз Кардінале) померла у віці 87 років. Про це повідомила газета Corriere della Sera.

Як повідомив агент артистки Лоран Саврі, вона померла "в оточенні дітей" у Немурі неподалік Парижа, де жила останніми роками.

За свою кар'єру Кардінале знялася більш ніж у 150 картинах, серед яких "Рокко і його брати" Лукіно Вісконті, "8 з половиною" Федеріко Фелліні і "Одного разу на Дикому Заході" Серджо Леоне.

Вона була музою легендарних режисерів Федеріко Фелліні та Лукіно Вісконті.

Міністр культури Італії Алессандро Джулі назвав Кардінале "однією з найвидатніших італійських актрис усіх часів".

"Клаудія Кардинале уособлювала свободу, бачення і талант, які так багато додали до творчості видатних кінематографістів, від Риму до Голлівуду та Парижа, який вона обрала своєю батьківщиною. Ми, французи, завжди зберігатимемо в наших серцях цю італійську та світову зірку у вічності кіно", - написав президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі Х.

Останні втрати в культурі:

Раніше Главред писав, що в терористичній РФ помер автор хіта "Фантазер" Ярослав Євдокимов. Співак пішов із життя після тривалої хвороби. Незважаючи на популярність, артисту доводилося вести скромний спосіб життя.

У Києві помер український художник-постановник анімації бурятського походження Радна Сахалтуєв. Він був головним художником мультфільмів "Пригоди капітана Врунгеля" і "Острів скарбів". Чоловікові було 90 років.

Хто така Клаудія Кардінале

Клаудія Кардінале (справжнє ім'я - Клод Жозефін Роз Кардінале) народилася 15 квітня 1938 року в Ла-Гулеті поблизу Тунісу. У 17 років її, перемігши на конкурсі краси, визнали "найкрасивішою італійкою Тунісу" і вона виграла поїздку на Венеціанський кінофестиваль. Там вона привернула увагу одразу кількох режисерів.

Її перші ролі в італійських фільмах доводилося дублювати, оскільки вдома вона розмовляла сицилійським діалектом, а освіту здобула у франкомовній школі. Початок її кар'єри ускладнив і таємний епізод - вагітність, яку вона називала наслідком насильницьких стосунків. 1958 року в Лондоні вона народила сина Патріка, якого протягом кількох років видавала за молодшого брата, оскільки вихованням хлопчика займалися її батьки.

Після низки епізодичних ролей Кардінале здобула світову славу 1963 року, коли знялася у фільмі Федеріко Фелліні "8½", а також зіграла разом з Бертом Ланкастером у стрічці Луккіно Вісконті "Леопард". Вона працювала одночасно над двома картинами, що вимагало кардинально різного вигляду - навіть різного кольору волосся.

Популярність відкрила Кардінале шлях і в Голлівуд. Вона знялася в комедії "Рожева пантера" режисера Блейка Едвардса і в знаменитому вестерні Серджо Леоне "Одного разу на Дикому Заході" (1968).

Кар'єра Кардінале зазнала удару в 1970-х, коли розійшлася з продюсером Франко Крістальді і почала стосунки з режисером Паскуале Сквітері, від якого народила доньку Клаудію. Ображений Крістальді, за словами актриси, попросив колег у кіноіндустрії ігнорувати її. Саме тому Вісконті відмовив їй у ролі у своєму останньому фільмі "Безневинний" (1976).

Більшу частину життя Кардінале провела у Франції, де була близька до президентів Франсуа Міттерана і Жака Ширака. На зламі століть вона перейшла на театральну сцену й отримала схвальні відгуки за свої виступи.

Незважаючи на це, акторка продовжувала зніматися у фільмах різними європейськими мовами, аж до пізніх років. У 2020 році вона з'явилася у швейцарському телесеріалі Bulle.

2002 року Кардінале отримала нагороду за життєві досягнення на Берлінському кінофестивалі.

