"Вона вбиває довго і боляче": помер знаменитий фотограф Міша Педан

Міша Педан був значною персоною.

Український відомий фотограф Міша Педан, який був учасником Харківської школи фотографії, помер у віці 68 років.

Сумну звістку повідомила журналістка та письменниця Катерина Сергацкова.

"Пішов із життя Міша Педан. Друг, товариш, критик, скалка, геніальний фотограф, візіонер, харків'янин, єврей, історична постать, член другої хвилі Харківської школи фотографії, співзасновник UPHA і Warchive, наставник багатьох українських фотографів", - написала письменниця.

Вона уточнила, що тривалий час Міша боровся з раком.

"Рак - підступна хвороба, вона вбиває довго і боляче. Міша довго хворів і останнім часом майже тільки й був зайнятий лікуванням. Якби не хвороба, він би ще стільки гарних кадрів зробив, і стількох фотографів зміг би підтримати - порадою, знайомством зі шведською фотосценою, стипендіями, які він постійно знаходив для українських митців", - додала Сергацкова.

Міша Педан / фото: facebook.com, Міша Педан

Також вона розповіла, якою він був людиною.

"Міша любив друзів і колег. Завжди щиро і щедро приймав у себе вдома в Стокгольмі разом із сім'єю, дружиною і найближчою соратницею Анною та доньками. Пригощав фірмовою кавою, завжди готував щось неймовірно смачне. Любив, коли вдома були друзі, розмови і трохи сп'яніння", - зазначила Катерина.

Про персону: Міша Педан Міша Педан - народився 1957 року в Харкові. У 1990 році він переїхав до Стокгольма, Швеція. До початку кар'єри фотографа чоловік працював художником-оформлювачем у харківському спорткомітеті.

Міша Педан разом із друзями - Володимиром Старко, Сергієм Братковим, Геннадієм Масловим, Леонідом Песіним, Ігорем Маньком і Костянтином Мельником - створив творчу групу "Держпром" ("Госпром"), яка спершу називалася "Контакти". Він також очолив новий фотоклуб на базі палацу студентів Харківського політехнічного інституту. Там у 1987-1988 роках організували дві вистави харківської андеграундної фотографії "F-87" і "F-88".

З 2005 року Міша Педан викладав у школі Kulturama в Стокгольмі. У 2011-му заснував об'єднання "Українська фотографічна альтернатива", а в 2012-му - творче об'єднання ULICA (Urban Life in Contemporary Art).

