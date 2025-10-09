Більше не таємниця: Квіткова зізналася, з чого почався її роман із Бражком

Даша Квіткова розкрила деталі доленосної зустрічі.

Даша Квіткова особисте життя - як блогерка познайомилася з Володимиром Бражком

Українська блогерка Даша Квіткова і футболіст Володимир Бражко перестали приховувати свій роман у липні 2025 року, а всього через два місяці пара оголосила про заручини. Стрімкий розвиток стосунків Квіткової та Бражка викликав підвищену увагу шанувальників.

Наприклад, Дашу і Володимира підозрюють у тому, що їхнє весілля вже відбулося, оскільки закохані почали носити обручки, дуже схожі на весільні. Ці чутки Квіткова поки не коментує, зате в бесіді з підписниками вперше розкрила, як почалися її стосунки з футболістом.

Поки у своєму блозі в Instagram вона опублікувала дуже скорочену версію їхньої лавсторі: пара познайомилася в кафе, і для Володимира поява блогерки стала моментом кохання з першого погляду.

"Якщо коротко, то я забігла у заклад, в якому Вова мене побачив, і вирішив, що хоче бачити мене кожного дня", - пише Даша Квіткова.

Даша Квіткова особисте життя - як блогерка познайомилася з Володимиром Бражком

Про персону: Даша Квіткова Даша Квіткова - українська блогерка (майже 2 млн підписників в Instagram), інфлюенсерка. Здобула широку популярність завдяки перемозі в 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк" із Микитою Добриніним. Зараз є однією з найпопулярніших дівчат-блогерів в Україні. Пробує свої сили на телебаченні.

