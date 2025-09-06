Тисячу разів так: блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста

Динамівець Бражко освідчився своїй коханій Даші Квітковій.

Блогерка Квіткова виходить заміж / Колаж Главред, фото Instagram/kvittkova

Українська блогерка Даша Квіткова отримала пропозицію руки і серця від українського футболіста Володимира Бражка.

Про це блогерка написала на своїй сторінці в Instagram.

"Тисячу разів так", - підписала свій пост вона.

Квіткова виходить заміж / Фото Instagram/Kvitkkova

Вона також розкрила головну інтригу і підписала ще одне фото короткою фразою: "Ні, не вагітна".

Квіткова розкрила головну інтригу / Фото Instagram/ kvittkova

Стосунки Квіткової та Бражка

Про те, що блогерка зустрічається з гравцем київського "Динамо" Володимиром Бражком стало відомо відносно недавно. Парочку зняли на одному з весіль, і ЗМІ одразу ж розлетілося фото, що підтверджує це.

Пізніше і футболіст, і сама блогерка підтвердили свій роман.

Раніше Квіткова перемогла в романтичному проєкті "Холостяк" і вийшла заміж за ведучого Микиту Добриніна. Однак їхній роман тривав недовго і шлюб незабаром розпався.

Про персону: Даша Квіткова Даша Квіткова - українська блогерка (майже 2 млн. підписників в Instagram), інфлюенсерка. Здобула широку популярність завдяки перемозі в 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк" із Микитою Добриніним. Зараз є однією з найпопулярніших дівчат-блогерів в Україні. Пробує свої сили на телебаченні.

