Тисячу разів так: блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста

Українська блогерка Даша Квіткова отримала пропозицію руки і серця від українського футболіста Володимира Бражка.
Про це блогерка написала на своїй сторінці в Instagram.
"Тисячу разів так", - підписала свій пост вона.
Вона також розкрила головну інтригу і підписала ще одне фото короткою фразою: "Ні, не вагітна".
Стосунки Квіткової та Бражка
Про те, що блогерка зустрічається з гравцем київського "Динамо" Володимиром Бражком стало відомо відносно недавно. Парочку зняли на одному з весіль, і ЗМІ одразу ж розлетілося фото, що підтверджує це.
Пізніше і футболіст, і сама блогерка підтвердили свій роман.
Раніше Квіткова перемогла в романтичному проєкті "Холостяк" і вийшла заміж за ведучого Микиту Добриніна. Однак їхній роман тривав недовго і шлюб незабаром розпався.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Квіткова опублікувала жартівливий ролик, в якому сказала, що з'їла в новорічну ніч 12 виноградинок поки лунав бій курантів і запила це все шампанським. Ось тому цей рік буде дуже щасливим і вдалим для неї.
Раніше також Даша Квіткова показалася в обіймах невідомого чоловіка.
Вас також може зацікавити:
- "Синочка з матусею": Даша Квіткова вперше публічно показала свого обранця
- Амбасадор "Шахтаря" Квіткова і "динамівець" Бражко: колишні нової парочки
- Після викриття: Даша Квіткова показалася в обіймах чоловіка
Про персону: Даша Квіткова
Даша Квіткова - українська блогерка (майже 2 млн. підписників в Instagram), інфлюенсерка. Здобула широку популярність завдяки перемозі в 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк" із Микитою Добриніним. Зараз є однією з найпопулярніших дівчат-блогерів в Україні. Пробує свої сили на телебаченні.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред