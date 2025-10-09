Кадри зі швидкої: відома співачка Lida Lee потрапила у серйозну ДТП

Lida Lee опинилась в кареті швидкої допомоги.

Lida Lee потрапила в ДТП / колаж: Главред, фото: instagram.com, Lida Lee

Lida Lee потрапила в аварію

Що трапилося в співачкою

Відома українська співачка Lida Lee потрапила в страшну ДТП. Співачка поділилася з шанувальниками в Instagram, що отримала серйозну травму, яка могла серйозно змінити її творчі плани.

Lida Lee опублікувала світлини розбитої автівки, на якій вона потрапила в аварію та розповіла, що сталося.

Розбита машина Lida Lee / фото: instagram.com, Lida Lee

"Сталося дещо жахливе... Ми кілька разів переносили зйомки кліпу. Цього разу через те, що я потрапила в ДТП і отримала травму. Мені радили все скасувати, але я зрозуміла, що не готова", - поділилася співачка.

Також Lida Lee показала свої фотографії в машині швидкої допомоги. Медики надали медичну допомогу співачці. Незважаючи на травму шиї, через яку їй довелося носити бандаж, Lida Lee продовжила активно працювати.

Lida Lee в кареті швидкої допомоги / фото: instagram.com, Lida Lee

"У результаті отримала хлистову травму шиї, направлення на КТ і огляди у лікарів. На мене одягли бандаж для фіксації шийних хребців і сказали місяць бути без навантажень і рухів головою. Я все відповідально послухала, купила необхідні ліки і гелі та поїхала додому. Влаштувала собі один вихідний день, потім відбула останню репетицію в цьому ж бандажі й пішла зніматися в кліпі", - розповіла співачка.

Lida Lee отримала травму шиї / фото: instagram.com, Lida Lee

Про персону: Lida Lee Lida Lee (справжнє ім'я - Лідія Скорубська) - українська співачка. Колишня учасниця гурту Chica-Band і бек-вокалістка Monatik. Двічі брала участь у проєкті Голос країни (4 сезон - наставник Сергій Лазарєв; 10 сезон - наставник Monatik). Також брала участь у шоу "Танці з зірками-8" і "Х-фактор". Дмитро Монатік був її продюсером з 2020 по 2021 рік.

