Кадри зі швидкої: відома співачка Lida Lee потрапила у серйозну ДТП

Ви дізнаєтеся:
- Lida Lee потрапила в аварію
- Що трапилося в співачкою
Відома українська співачка Lida Lee потрапила в страшну ДТП. Співачка поділилася з шанувальниками в Instagram, що отримала серйозну травму, яка могла серйозно змінити її творчі плани.
Lida Lee опублікувала світлини розбитої автівки, на якій вона потрапила в аварію та розповіла, що сталося.
"Сталося дещо жахливе... Ми кілька разів переносили зйомки кліпу. Цього разу через те, що я потрапила в ДТП і отримала травму. Мені радили все скасувати, але я зрозуміла, що не готова", - поділилася співачка.
Також Lida Lee показала свої фотографії в машині швидкої допомоги. Медики надали медичну допомогу співачці. Незважаючи на травму шиї, через яку їй довелося носити бандаж, Lida Lee продовжила активно працювати.
"У результаті отримала хлистову травму шиї, направлення на КТ і огляди у лікарів. На мене одягли бандаж для фіксації шийних хребців і сказали місяць бути без навантажень і рухів головою. Я все відповідально послухала, купила необхідні ліки і гелі та поїхала додому. Влаштувала собі один вихідний день, потім відбула останню репетицію в цьому ж бандажі й пішла зніматися в кліпі", - розповіла співачка.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що українська відома співачка Lida Lee зізналася, що рік тому вона стала мамою ще одного домашнього улюбленця. Вона показала у своїх соцмережах фотографію своєї собачки Лу Лу і розповіла, як сильно прив'язалася до пухнастої дитини.
Також популярну співачку Lida Lee запідозрили в таємній вагітності через знімки з одного з її виступів. На фото у Ліди Лі розгледіли невеличкий животик, через що Мережею моментально розлетілися чутки про її вагітність.
Вас може зацікавити:
- 79-річна Шер переживає кризу з молодшим на 40 років бойфрендом - ЗМІ
- Возз'єднання колишніх: Юрій Нікітін заговорив про ювілей зі Славою Камінською
- Красиві та стильні: Пугачова і Галкін здивували публічною появою
Про персону: Lida Lee
Lida Lee (справжнє ім'я - Лідія Скорубська) - українська співачка. Колишня учасниця гурту Chica-Band і бек-вокалістка Monatik. Двічі брала участь у проєкті Голос країни (4 сезон - наставник Сергій Лазарєв; 10 сезон - наставник Monatik). Також брала участь у шоу "Танці з зірками-8" і "Х-фактор". Дмитро Монатік був її продюсером з 2020 по 2021 рік.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред