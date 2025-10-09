"Молитвами оберігаємо": син відомого актора пішов добровольцем у ЗСУ

Син Володимира Ніколаєнка служить на Сумському напрямку.

Володимир Ніколаєнко розповів про сина-військового / колаж: Главред, фото: ft.org.ua

Український актор Володимир Ніколаєнко, відомий за роллю в серіалі "Останній мо**аль", розповів про свого сина, який служить у Збройних Силах України. Як поділився актор в інтерв'ю kp.ua, рішення йти на фронт він прийняв добровільно, шокувавши всю сім'ю.

За словами Володимира Ніколаєнка, 21-річний син не бажав продовжувати військову кар'єру після закінчення ліцею ім. Богуна. Він обрав собі мирний фах і навчався на логіста, але війна внесла корективи в плани молодої людини.

Володимир Ніколаєнко - син добровільно вступив до лав ЗСУ / фото: ft.org.ua

"Спочатку він навчався в ліцеї ім. Богуна. Коли закінчив, казав, що, напевно, задовольнився цією своєю військовою історією. Потім навчався на логіста в торговельно-економічному університеті. А на четвертому курсі сказав, що буде йти служити. Це для нас, звісно, було шоком. Щойно отримав диплом бакалавра, буквально наступного дня пішов служити в ЗСУ", - поділився актор.

Володимир зазначив, що син не поспішає ділитися з рідними труднощами фронтової служби. За його словами, головну небезпеку для військовослужбовців становлять дрони.

Володимир Ніколаєнко чекає сина з фронту / фото: ft.org.ua

"Уже третій рік, як він служить у Збройних Силах. Нічого в нього кардинально не змінилося. Нещодавно був у відпустці, потрібно було трохи поправити здоров'я, чим ми й займалися. Зараз служить у Сумському напрямку. А загалом - як і всі. Ми всі в очікуванні, молимося і сподіваємося, що всі повернуться до своїх родин цілими, живими, зі здоровою психікою, і щоб ми їх вшановували і звеличували, бо там їм справді нелегко. Тримаємо за них кулаки і сильними молитвами оберігаємо", - розповів Ніколаєнко.

Про персону: Володимир Ніколаєнко Володимир Ніколаєнко - український актор театру, кіно і дубляжу, повідомляє Вікіпедія. Ексведучий (у жіночому образі - Роксоланочка) телепередачі "Щас спойом" на телеканалі "TV-Табачук". Народний артист України (2020). 2023 року приєднався до ЗСУ, про це повідомив український актор Богдан Бенюк. Однак невдовзі повернувся до театру Франка, оскільки за станом здоров'я він не зміг продовжити службу в ЗСУ.

