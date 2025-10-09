Рус
  Stars

Подруга мовчунки Яни Клочкової розкрила правду про неї - деталі

Еліна Чигис
9 жовтня 2025, 12:56
95
Лілія Подкопаєва вже давно не спілкувалася з Яною Клочковою.
Яна Клочкова
Яна Клочкова веде самітницький спосіб життя / колаж: Главред, фото: facebook.com, Яна Клочкова

Ви дізнаєтеся:

  • Лілія Подкопаєва розповіла про Яну Клочкову
  • Коли вони спілкувалися востаннє

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва розповіла, чи підтримує вона зв'язок із плавчихою Яною Клочковою, яка живе в окупованому Криму і мовчить про війну в Україні.

В інтерв'ю Марічці Падалко зазначила, що востаннє спілкувалася з мовчункою ще до повномасштабної війни.

відео дня

Тоді Подкопаєва привітала Клочкову з днем народження і зазначила, що вона зникла з її друзів у соцмережах.

"Я написала їй привітання з днем народження і сказала: "Чомусь ти зникла в мене з друзів на Facebook". Вона мене знову додала, але на цьому все. Це було до війни. Мені здається, років п'ять тому. Я не хочу обговорювати. Хочу, щоб українці були з Україною. Але ми не можемо влізти в голови і щось переключити", - розповіла спортсменка.

Яна Клочкова
Яна Клочкова / фото: facebook.com, Яна Клочкова

Куди пропала Яна Клочкова

Чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання завжди була проукраїнською, також вона заснувала дитячі змагання з гірських лиж "Кубок Яни Клочкової" в Буковелі та Всеукраїнський турнір з плавання "Золота рибка" в Харкові. Але після 24 лютого 2022 року мовчить про війну і переїхала з сином жити в незаконно окупований Росією Крим.

Лілія Подкопаєва
Лілія Подкопаєва / інфографіка: Главред

Дивіться відео інтерв'ю Лілії Подкопаєвої:

Зазначимо, як повідомляв Главред, Петро Гончар розповів, яким було сімейне життя з Ніною Матвієнко. Гончар зазначив, що з одного боку любив, а з іншого не любив щирість Ніни Митрофанівни. Зокрема, через те, що вона публічно розповіла про його зради.

А також засновниця популярного бренду одягу J'amemme Юлія Ярмолюк звернулася до співачки Наталії Могилевської. Дизайнерка звинуватила артистку в порушенні авторських прав.

Про персону: Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва - українська гімнастка, заслужений майстер спорту України (1994), суддя міжнародної категорії. Володарка Кубка Європи (1995), 45 золотих, 21 срібної та 14 бронзових медалей. Абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики (1995), чемпіонка Європи (1996), Олімпійська чемпіонка Ігор в Атланті (1996), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Яна Клочкова Лілія Подкопаєва новини шоу бізнесу
Уряд ухвалив постанову: з ким Україна запровадить множинне громадянство

