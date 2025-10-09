Популярна українська співачка розповіла про складнощі першої вагітності: "Тіло вже не твоє"

Roxolana розкрила зворотний бік медалі, про який зазвичай не говорять майбутні мами.

Roxolana вагітна - співачка розповіла про непрості виклики / колаж: Главред, фото: instagram.com/roxolanas

Roxolana перебуває на останніх термінах вагітності

Артистка розповіла, як переживає цей період

Українська співачка Roxolana готується стати матір'ю. Новина про те, що вона чекає на дитину, здивувала і потішила шанувальників - тепер у її блозі з'явилося більше "мамського" контенту.

Роксоляна радіє майбутній появі первістка, проте її також переповнюють суперечливі почуття - вагітність уже кардинально змінила її життя, і артистка вчиться приймати це, як є, з усіма плюсами і мінусами.

Своїми емоціями майбутня мама поділилася в Instagram. "Ми звикли бачити вагітність на фото як щось дуже світле, красиве, естетичне. Але за кожним кадром є ще одна сторона — справжня і жива. Не завжди легко. Не завжди красиво. Іноді — це місяць такого токсикозу, коли здається, що гірше вже нема куди. Іноді — це день коли хочеться лежати і мовчати, бо тіло вже не твоє, воно живе своїм життям. А голова — це мікс з тисячі думок, страхів і очікувань. Вагітність — це дуже суб’єктивна історія. Для когось це суцільна ейфорія, для когось — випробування на терпіння, прийняття і сміливість (p.s. я другий варіант). І це все — нормально", - пише Roxolana.

Roxolana вагітна - співачка розповіла про непрості виклики / фото: instagram.com/roxolanas

Про персону: Roxolana Roxolana (справжнє ім'я - Роксоляна Сирота) - українська співачка. Брала участь у 9 сезоні шоу "Голос країни" (пройшла до нокаутів). Учасниця Національного відбору на Євробачення-2022 (посіла 4-е місце).

