Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Популярна українська співачка розповіла про складнощі першої вагітності: "Тіло вже не твоє"

Анна Підгорна
9 жовтня 2025, 02:03
7
Roxolana розкрила зворотний бік медалі, про який зазвичай не говорять майбутні мами.
Роксолана
Roxolana вагітна - співачка розповіла про непрості виклики / колаж: Главред, фото: instagram.com/roxolanas

Коротко:

  • Roxolana перебуває на останніх термінах вагітності
  • Артистка розповіла, як переживає цей період

Українська співачка Roxolana готується стати матір'ю. Новина про те, що вона чекає на дитину, здивувала і потішила шанувальників - тепер у її блозі з'явилося більше "мамського" контенту.

Роксоляна радіє майбутній появі первістка, проте її також переповнюють суперечливі почуття - вагітність уже кардинально змінила її життя, і артистка вчиться приймати це, як є, з усіма плюсами і мінусами.

відео дня

Своїми емоціями майбутня мама поділилася в Instagram. "Ми звикли бачити вагітність на фото як щось дуже світле, красиве, естетичне. Але за кожним кадром є ще одна сторона — справжня і жива. Не завжди легко. Не завжди красиво. Іноді — це місяць такого токсикозу, коли здається, що гірше вже нема куди. Іноді — це день коли хочеться лежати і мовчати, бо тіло вже не твоє, воно живе своїм життям. А голова — це мікс з тисячі думок, страхів і очікувань. Вагітність — це дуже суб’єктивна історія. Для когось це суцільна ейфорія, для когось — випробування на терпіння, прийняття і сміливість (p.s. я другий варіант). І це все — нормально", - пише Roxolana.

Роксолана
Roxolana вагітна - співачка розповіла про непрості виклики / фото: instagram.com/roxolanas

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що ворожий шахед вдарив біля рідного дому Костянтина Грубича в Полтаві. За словами ведучого, житло постраждало через ударну хвилю.

Також український актор-воїн Володимир Ращук розкрив деталі про народження сина. Хлопчик з'явився на світ 5 жовтня - за місяць до передбачуваного терміну. Зірковий батько був присутній на пологах.

Читайте також:

Про персону: Roxolana

Roxolana (справжнє ім'я - Роксоляна Сирота) - українська співачка. Брала участь у 9 сезоні шоу "Голос країни" (пройшла до нокаутів). Учасниця Національного відбору на Євробачення-2022 (посіла 4-е місце).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Десятки БпЛА й КАБів атакують Сумщину: лунають вибухи, є поранені та загиблі

Десятки БпЛА й КАБів атакують Сумщину: лунають вибухи, є поранені та загиблі

00:54Війна
Ціла дивізія і чотири бригади: РФ різко перекинула сили для початку нового наступу

Ціла дивізія і чотири бригади: РФ різко перекинула сили для початку нового наступу

00:33Фронт
Добропільська операція ЗСУ: Зеленський розкрив реальні цифри втрат окупантів

Добропільська операція ЗСУ: Зеленський розкрив реальні цифри втрат окупантів

22:59Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Чи можна офіційно жити на дачі в Україні - поставлено крапку в питанні

Чи можна офіційно жити на дачі в Україні - поставлено крапку в питанні

"За що ви так": Наталії Могилевській висунули звинувачення

"За що ви так": Наталії Могилевській висунули звинувачення

Путін відкрито визнав провал окупантів в Україні: ЗМІ вказали на важливу деталь

Путін відкрито визнав провал окупантів в Україні: ЗМІ вказали на важливу деталь

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці мами із сином за 51 секунду

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці мами із сином за 51 секунду

Нова тактика РФ: які міста та області будуть без опалення та світла взимку, список

Нова тактика РФ: які міста та області будуть без опалення та світла взимку, список

Останні новини

03:30

Плями та запах зникнуть: як правильно чистити шкіряну куртку вдома і не зіпсувати

02:30

Європу заморозить: катастрофічний сценарій колапсу океанічної течії

02:03

Популярна українська співачка розповіла про складнощі першої вагітності: "Тіло вже не твоє"

01:30

79-річна Шер переживає кризу з молодшим на 40 років бойфрендом - ЗМІ

00:54

Десятки БпЛА й КАБів атакують Сумщину: лунають вибухи, є поранені та загиблі

Путін застосує ядерну зброю, коли зрозуміє, що не може інакше виграти війну - БондарєвПутін застосує ядерну зброю, коли зрозуміє, що не може інакше виграти війну - Бондарєв
00:33

Ціла дивізія і чотири бригади: РФ різко перекинула сили для початку нового наступу

00:21

Уряд ухвалив постанову: з ким Україна запровадить множинне громадянство

08 жовтня, середа
23:54

Суворі заборони, які не можна порушувати: прикмети 9 жовтня

23:51

"Корява була зустріч": Лілія Подкопаєва висловилася про батька-росіянина

Реклама
22:59

Добропільська операція ЗСУ: Зеленський розкрив реальні цифри втрат окупантів

22:55

"У мене відійшли води": жінка народила у прямому ефірі на очах у 29 тисяч людей

22:41

Чи змінить блекаут у Москві хід війни - експерт розвінчав ілюзії

22:30

Відома українська акторка порушила мовчання після тривожних новин про здоров'я

22:27

Трьох знаків зодіаку накриє хвиля удачі у жовтні – кого чекає фаза щастя

22:22

"Романи були": вдівець Ніни Матвієнко розповів, як вона йому зраджувала

22:19

Скільки ракет Tomahawk Україна може отримати від США - названо кількість

22:17

З козацьких часів у Дніпрі була вулиця з "московським слідом": яка її нова назва

22:10

Долар раптово почав рости: новий курс валют на 9 жовтня

21:52

"Український нікчема": експерт жорстко розкритикував футболіста збірної України

20:37

Літаки та балістика вже готові: протягом 48 годин може бути масований обстріл

Реклама
20:34

Трамп тримає козир у рукаві: як ракети Tomahawk можуть принести вигоду США

20:14

Один вид м'яса в Україні стрімко дорожчає - за рік ціни злетіли на 60%

19:48

Здогадуються одиниці: що насправді приховує "плавець" на даху авто

19:43

Про що думають коти, коли людина м’явкає – як вони розуміють слово "мяу"Відео

19:39

Вріже +2 та заливатиме всю Україну: регіони накриє потужний циклон

19:10

Результати наступу армії Путіна за перший тиждень жовтняПогляд

19:04

"Москва гуляє, але все зміниться": в ОП сказали, куди битимуть "Томагавками"

18:59

Є нюанс: розкрито, як передача Україні ракет Tomahawk вплине на хід війни

18:55

Зміна тарифів на газ: українцям розповіли, до чого готуватися

18:53

Що робити, якщо на похороні за комір кинули жменю землі - пояснення священникаВідео

18:42

Гарні осушувачі: несподівані сусіди, що допомагають картоплі не згнитиВідео

18:21

"Нам рознесуть всю залізницю": названа причина серйозної загрози зупинки потягів

18:21

Чи може сусідський собака забігати на чужу ділянку - закон поставив крапку в питанніВідео

17:53

"Нічого недоторканного": прогноз полковника ЗСУ про удари Tomahawk по Кремлю

17:13

Ідеальні "домосіди": названо 10 порід собак, яких потрібно найменше вигулювати

16:54

Найближчим часом буде обстріл: РФ стягує літаки до кордону з Україною

16:50

Нова тактика РФ: які міста та області будуть без опалення та світла взимку, списокВідео

16:43

5 снів, які не можна ігнорувати: мольфар вказав на важливі знакиВідео

16:32

Віддають за копійки: в Україні рухнула вартість популярного овоча

16:27

"Не можна сказати словами": донька Ніни Матвієнко вшанувала пам'ять про співачку

Реклама
16:22

Сушіння одягу навіть без опалення: геніальний трюк здивує своєю простотоюВідео

16:17

Фразу "нема за що" краще забути: як правильно відповісти на "дякую"Відео

15:54

Зеленський назвав мету України у війні та розкрив новий наказ окупантам

15:42

Одна звичка спустошить гаманець: що не варто робити водіям в заторіВідео

15:24

У РФ істерять через передачу Україні Tomahawk і погрожують США "наслідками"

15:15

Триває з минулого століття: найдовша гра потрапила до Книги рекордів ГіннесаВідео

14:38

Путін відкрито визнав провал окупантів в Україні: ЗМІ вказали на важливу деталь

14:23

Шикарний яблучний пиріг - нереально простий рецептВідео

14:22

Місцеві вибори в Україні під час війни: Рада прийняла остаточне рішення

14:01

У Києві відбудеться масштабний професійний захід для комунікаційного ринку "У дзеркалі реальності"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти