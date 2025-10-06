Гірко молодятам: Даша Квіткова натякнула на весілля з Володимиром Бражком

Коротко:
- Даша Квіткова і Володимир Бражко заручилися на початку вересня
- Через місяць інфлюенсерка натякнула на весілля з обранцем
Українська блогерка Даша Квіткова заручена з футболістом "Динамо" Володимиром Бражком. Чутки про їхні стосунки почали ходити ще навесні, проте закохані підтвердили свій статус лише в липні. А вже через два місяці спортсмен зробив своїй обраниці пропозицію руки і серця.
Деталі майбутнього весілля Даша і Володимир не розкривали. Однак сьогодні у своєму блозі в Instagram Квіткова натякнула, що тепер вона не наречена, а дружина Бражка.
Вона опублікувала фото кімнати, заповненої кошиками з квітами, з підписом: "Це була чудова субота". Пізніше Даша показала селфі в дзеркалі ліфта, на якому можна розгледіти ще одну каблучку на безіменному пальці блогерки. Цей знімок вона залишила без підпису, лише додала емодзі, що кокетливо сміється.
Про персону: Даша Квіткова
Даша Квіткова - українська блогерка (майже 2 млн підписників в Instagram), інфлюенсерка. Здобула широку популярність завдяки перемозі в 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк" із Микитою Добриніним. Зараз є однією з найпопулярніших дівчат-блогерів в Україні. Пробує свої сили на телебаченні.
