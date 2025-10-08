Відома українська акторка порушила мовчання після тривожних новин про здоров'я

Ірма Вітовська повідомила про процедури, які їй доводиться проходити під наркозом.

Ірма Вітовська зараз - що відбувається з акторкою / колаж: Главред, фото: facebook.com/irmcya

Наприкінці вересня стало відомо про проблеми Ірми Вітовської зі здоров'ям

Наразі зірка розповіла про обстеження

Українська акторка Ірма Вітовська у вересні скасувала свій тур Європою "у зв'язку з різким погіршенням стану здоров'я". Сьогодні артистка дала перший розгорнутий коментар про самопочуття.

На своїй сторінці у Facebook Вітовська написала з лікарні: "Вийшла з наркозу і дякувати Богу. Дякую всім лікарям і медсестрам, що поруч". Також вона додала, що під час планової перевірки торік у неї діагностували початкову стадію захворювання, розкривати яке акторка не стала.

Через своєчасне обстеження їй вдається контролювати свій стан здоров'я. "Друзі, обстежуйтесь. Планово проходьте всі обстеження. Коли ви не запускаєте себе, то все можна виправити і контролювати. Головне, не ховайтесь від проблеми. Часто ми живемо, ніби нічого не відбувається, але є хвороби, що не дають про себе чути до останку. Тому, прошу вас - обстежуйтесь. Тим більше, коли суцільний стрес не сприяє міцному здоровʼю. Бережіть себе і близьких", - закликала підписників Ірма Вітовська.

Ірма Вітовська зараз - що відбувається з акторкою / facebook.com/irmcya

Пізніше зірка уточнила, що під наркозом вона проходила планове обстеження, а свій приклад вона навела, щоб мотивувати аудиторію бути уважнішою до свого здоров'я. Сама Ірма незабаром планує повернутися на сцену.

Ірма Вітовська зараз - що відбувається з акторкою / facebook.com/irmcya

Про персону: Ірма Вітовська Ірма Вітовська - українська акторка кіно, театру і озвучки. Заслужена артистка України (2016). Служить у Київському академічному Молодому театрі з 1998 року. Активістка, учасниця благодійних зборів на потреби українських захисників та соціально-громадської програми "Діти вулиці", член руху "StopБіль". Найбільш відома за ролями в серіалі "Леся+Рома" та у фільмі "Мої думки тихі".

