Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

"Чого ти не йдеш грати": Караваєв жорстко "наїхав" на фаната після невдалого матчу

Руслан Іваненко
6 жовтня 2025, 01:06
49
Караваєв вступив у словесну перепалку з фанатом після матчу через критику його гри.
Футбол
Фанати вимагали автограф у гравця, що призвело до емоційної суперечки / Колаж: Главред, фото: скріншот, instagram.com/karavaiev_20

Коротко:

  • Харків’яни зіграли четверту поспіль нічию в УПЛ
  • Волошин відкрив рахунок, Литвиненко зрівняв його
  • Після матчу між Караваєвим і фаном виникла словесна перепалка

У матчі Української Прем’єр-ліги харківська команда поступилася в першому таймі після точного удару Назара Волошина, який відзначився після передачі Олександра Караваєва. Як зазначає "Sport.ua", саме цей гол дав перевагу супернику, і харків’яни змушені були наздоганяти рахунок протягом другої половини гри.

Після перерви гості змогли зрівняти рахунок завдяки результативному удару Івана Литвиненка, який вдало реалізував атаку своєї команди. Це дозволило команді з Харкова уникнути поразки, проте очки все одно були втрачені.

відео дня

Для підопічних Олександра Шовковського ця нічия стала вже четвертою поспіль у чемпіонаті. Раніше кияни не змогли здолати Оболонь (2:2), Олександрію (2:2) та Карпати (3:3), що викликає певне занепокоєння серед вболівальників і футбольних експертів щодо результативності та стабільності команди.

Після завершення гри Олександр Караваєв підійшов до вболівальників, які просили автограф, але між футболістом і одним із фанів виникла словесна перепалка.

На відео, опублікованому у соцмережах, чутно, як Караваєв звертається до фаната: "Чого ти не йдеш? Чого ти не йдеш грати у футбол?". У відповідь вболівальник заявив: "А що ти награв?".

@alo.mbape

# коли у фаната не зайшла ставка конфлікт фаната з караваєвим на матчі Динамо Київ металіст фанат назвав караваєва петухом .

♬ оригінальний звук - ALO MBAPE

Останні новини спорту:

Відзначимо, як повідомляв Главред, У стартовому матчі основної частини Ліги конференцій київське "Динамо" програло "Кристал Пелас" із рахунком 0:2. Голи лондонців забили Даніель Муньйос і Едді Нкетіа, по одному в кожному таймі.

Крім того, голосування щодо можливого виключення Ізраїлю з європейського футболу УЄФА тимчасово зупинив. Як повідомляє Sky News, керівництво вирішило не поспішати із санкціями, поки президент США Дональд Трамп просуває свій 20-пунктний план припинення війни в Газі та веде переговори між Ізраїлем і ХАМАС.

Нещодавно в медіа з'явилися чутки, що головний тренер збірної України Сергій Ребров може покинути національну команду, а його кандидатура зацікавила грецький клуб Панатінаїкос.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

футбол
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Стратегічна мета Росії": генерал розкрив секрет масованих ударів по Україні

"Стратегічна мета Росії": генерал розкрив секрет масованих ударів по Україні

00:25Війна
Майже два десятки дронів: Харків під масованою атакою дронів, є постраждалі

Майже два десятки дронів: Харків під масованою атакою дронів, є постраждалі

00:19Україна
Бєлгородська область у блекауті: ракета влупила по російській енергетиці

Бєлгородська область у блекауті: ракета влупила по російській енергетиці

23:06Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 5 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 6 жовтня: Ракам - фінансові втрати, Стрільцям - хороші новини

Гороскоп на завтра 6 жовтня: Ракам - фінансові втрати, Стрільцям - хороші новини

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня: Дівам - серйозні зміни, Ракам - обман

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня: Дівам - серйозні зміни, Ракам - обман

У Львові прогриміли потужні вибухи: РФ вдарила дронами та ракетами "Кинджал"

У Львові прогриміли потужні вибухи: РФ вдарила дронами та ракетами "Кинджал"

РФ вночі атакувала Україну сотнями дронів, "Калібрами", Х-101 та "Кинджалами"

РФ вночі атакувала Україну сотнями дронів, "Калібрами", Х-101 та "Кинджалами"

Останні новини

01:30

Роман Сасанчин хоче забрати до себе доньку після розлучення - як відреагувала ексдружина

01:06

"Чого ти не йдеш грати": Караваєв жорстко "наїхав" на фаната після невдалого матчуВідео

00:25

"Стратегічна мета Росії": генерал розкрив секрет масованих ударів по Україні

00:19

Майже два десятки дронів: Харків під масованою атакою дронів, є постраждалі

05 жовтня, неділя
23:47

Мама і тато на стилі: Леся Нікітюк поділилася рідкісним фото з нареченим-військовим

Путін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє "другий фронт" проти Заходу - ЧаленкоПутін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє «другий фронт» проти Заходу - Чаленко
23:16

Це не просто "килим": яку насправді пастку приховує опале листя для водіїв

23:06

Бєлгородська область у блекауті: ракета влупила по російській енергетиціВідео

22:22

Для ударів по НПЗ РФ Україна вже використовує "Фламінго" - The Economist

22:06

Китай допомагав Росії бити по Львівщині: ракети і дрони наводились супутниками

Реклама
21:57

Зимовий сон без шкідників: ефективні методи обробки саду після опадання листяВідео

21:08

"Випромінювала тепло і натхнення": померла 20-річна українська художня гімнастка

20:42

"Метою не є поразка РФ": Фіцо зробив різку заяву про війну в Україні

20:41

Мовчунка Єва Бушміна засвітилася в Києві - деталі

20:05

Температура опуститься до 0: названо регіони, де буде мокрий сніг та дощ

20:02

Убивство українки у США: в одному зі штатів ухвалили "Закон Ірини"

19:54

Чи дасть Трамп "Томагавки" Україні?Погляд

19:52

"Агресор" вимагає "справедливості" – у РФ обурені рішенням ФІФА щодо Ізраїлю

19:43

Чому батько короля Данила Галицького "був крокодилом": історик розкрив нюансВідео

19:37

Чотири знаки зодіаку, які стають найлінивішими чоловіками

19:26

Китайський гороскоп на завтра 6 жовтня: Щурам - нерви, Мавпам - стрес

Реклама
18:52

"Гей, тил, дай нам людей": технології на війні не врятують, коли у ворога більше військових

18:47

Зеленський дав термінове доручення після удару по енергетиці: деталі

18:47

Країна під атакою жорсткої магнітної бурі: на Україну обрушився 5-бальний шторм

18:01

Атака РФ по Україні: Путін сміється над Заходом, упевнений Зеленський

17:59

Вчені відкрили новий спосіб вимірювання часу - що змінюєтьсяВідео

17:42

Тіло шукали під завалами: на Львівщині загинула 15-річна дівчинка з родиноюФото

17:36

Надя Дорофєєва опинилася у Львові під час атаки РФ

17:32

"Взяли регіон в напівкільце": Ігнат назвав особливість масованого удару РФ

17:07

Мобілізація посилиться: ТЦК викликатимуть тих, хто голосував на виборах

16:30

Росія завдала найпотужнішого удару по Львову від початку війниПогляд

16:17

Люди, народжені в ці дати, будуть найвідданішими друзями

15:50

Вважали скарбом і носили як талісман: розкрито секрет скляних кульок із СРСРВідео

15:34

На Вінниччині рибалка спіймав трофейну рибу: "річковий монстр" важить 40 кг

15:14

Чому 6 жовтня не можна важко працювати: яке церковне свято

15:12

Загроза блекауту та ризики для опалювального сезону: нові деталі удару РФ

14:42

Росія запустила по Україні понад 500 ракет і дронів - названо основну ціль атаки

14:29

Наречена шокована: подруга відмовилася йти до вівтаря через дивну причину

14:29

Час зробити запаси: в Україні різко подорожчають популярні продукти

14:18

Закричала і відвернулася: вагітна Бех-Романчук дізналася стать первісткаВідео

14:06

Передача Україні ракет Tomahawk - Путін виступив з гучною заявоюВідео

Реклама
13:50

Осінь підготувала сюрпризи на 6 жовтня: де завтра знадобиться парасолька

13:39

Безробітна Оксана Баюл розпродає майно у США - подробиці

13:23

Під Покровськом ЗСУ перейшли у контратаку: що вдалося відвоювати у ворога

12:59

Забудьте про скребки: геніальний спосіб моментально прибирає жир зі скла духовкиВідео

12:46

"Всі загинули": щемливі подробиці про сімʼю, яку вбила Росія у Львівській області

12:21

Путін може відкрити другий фронт у війні - розкрито тривожний сценарій

12:18

Любовний гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня

12:07

Прицільний удар дрона: РФ убила на Донбасі відомого французького журналіста

11:07

Фінансовий гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня

11:02

Загинула ціла родина з 4 осіб: зʼявилися нові деталі нічного обстрілуФото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим Галкін
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти