"Чого ти не йдеш грати": Караваєв жорстко "наїхав" на фаната після невдалого матчу

Коротко:
- Харків’яни зіграли четверту поспіль нічию в УПЛ
- Волошин відкрив рахунок, Литвиненко зрівняв його
- Після матчу між Караваєвим і фаном виникла словесна перепалка
У матчі Української Прем’єр-ліги харківська команда поступилася в першому таймі після точного удару Назара Волошина, який відзначився після передачі Олександра Караваєва. Як зазначає "Sport.ua", саме цей гол дав перевагу супернику, і харків’яни змушені були наздоганяти рахунок протягом другої половини гри.
Після перерви гості змогли зрівняти рахунок завдяки результативному удару Івана Литвиненка, який вдало реалізував атаку своєї команди. Це дозволило команді з Харкова уникнути поразки, проте очки все одно були втрачені.
Для підопічних Олександра Шовковського ця нічия стала вже четвертою поспіль у чемпіонаті. Раніше кияни не змогли здолати Оболонь (2:2), Олександрію (2:2) та Карпати (3:3), що викликає певне занепокоєння серед вболівальників і футбольних експертів щодо результативності та стабільності команди.
Після завершення гри Олександр Караваєв підійшов до вболівальників, які просили автограф, але між футболістом і одним із фанів виникла словесна перепалка.
На відео, опублікованому у соцмережах, чутно, як Караваєв звертається до фаната: "Чого ти не йдеш? Чого ти не йдеш грати у футбол?". У відповідь вболівальник заявив: "А що ти награв?".
Відзначимо, як повідомляв Главред, У стартовому матчі основної частини Ліги конференцій київське "Динамо" програло "Кристал Пелас" із рахунком 0:2. Голи лондонців забили Даніель Муньйос і Едді Нкетіа, по одному в кожному таймі.
Крім того, голосування щодо можливого виключення Ізраїлю з європейського футболу УЄФА тимчасово зупинив. Як повідомляє Sky News, керівництво вирішило не поспішати із санкціями, поки президент США Дональд Трамп просуває свій 20-пунктний план припинення війни в Газі та веде переговори між Ізраїлем і ХАМАС.
Нещодавно в медіа з'явилися чутки, що головний тренер збірної України Сергій Ребров може покинути національну команду, а його кандидатура зацікавила грецький клуб Панатінаїкос.
