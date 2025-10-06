"Чого ти не йдеш грати": Караваєв жорстко "наїхав" на фаната після невдалого матчу

Караваєв вступив у словесну перепалку з фанатом після матчу через критику його гри.

Фанати вимагали автограф у гравця, що призвело до емоційної суперечки / Колаж: Главред, фото: скріншот, instagram.com/karavaiev_20

Харків’яни зіграли четверту поспіль нічию в УПЛ

Волошин відкрив рахунок, Литвиненко зрівняв його

Після матчу між Караваєвим і фаном виникла словесна перепалка

У матчі Української Прем’єр-ліги харківська команда поступилася в першому таймі після точного удару Назара Волошина, який відзначився після передачі Олександра Караваєва. Як зазначає "Sport.ua", саме цей гол дав перевагу супернику, і харків’яни змушені були наздоганяти рахунок протягом другої половини гри.

Після перерви гості змогли зрівняти рахунок завдяки результативному удару Івана Литвиненка, який вдало реалізував атаку своєї команди. Це дозволило команді з Харкова уникнути поразки, проте очки все одно були втрачені.

Для підопічних Олександра Шовковського ця нічия стала вже четвертою поспіль у чемпіонаті. Раніше кияни не змогли здолати Оболонь (2:2), Олександрію (2:2) та Карпати (3:3), що викликає певне занепокоєння серед вболівальників і футбольних експертів щодо результативності та стабільності команди.

Після завершення гри Олександр Караваєв підійшов до вболівальників, які просили автограф, але між футболістом і одним із фанів виникла словесна перепалка.

На відео, опублікованому у соцмережах, чутно, як Караваєв звертається до фаната: "Чого ти не йдеш? Чого ти не йдеш грати у футбол?". У відповідь вболівальник заявив: "А що ти награв?".

@alo.mbape # коли у фаната не зайшла ставка конфлікт фаната з караваєвим на матчі Динамо Київ металіст фанат назвав караваєва петухом . ♬ оригінальний звук - ALO MBAPE

