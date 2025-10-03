Рус
Невдалий старт у Лізі конференцій: Шовковський натякнув на несподівані причини

Руслан Іваненко
3 жовтня 2025, 00:36
95
Шовковський пояснив затримку заміни неготовністю футболіста вийти на поле.
Шовковский
Кияни змінюють оборону лише наприкінці гри / Колаж: Главред, фото: facebook.com/oleksandr.shovkovskyi, instagram.com/dynamomania

Коротко:

  • "Динамо" поступилося "Кристал Пелас" 0:2 у стартовому матчі Ліги конференцій
  • Муньос і Нкетіа забили по голу в кожному таймі
  • Тарас Михавко залишав поле через травму, команда грала в меншості

У стартовому матчі основної частини Ліги конференцій київське "Динамо" програло "Кристал Пелас" із рахунком 0:2. Голи лондонців забили Даніель Муньйос і Едді Нкетіа, по одному в кожному таймі, повідомляє "Суспільне Спорт".

Травма Михавка і чисельна меншість

Рахунок залишався рівним до 31-ї хвилини, коли Муньос відзначився після того, як "Динамо" залишилося в меншості. Наприкінці 24-ї хвилини захисник киян Тарас Міхавко зіткнувся головою з французьким захисником Максенсом Лакруа і невдало приземлився. Після короткої допомоги медиків він спершу залишив поле, але невдовзі повернувся, а за хвилину потому знову присів на газон і вийшов за бокову лінію.

відео дня

Тим часом "Динамо" готувало заміну - серед резервних захисників були 19-річний Владислав Захарченко та Василь Буртник, який ще не грав за команду. На 30-й хвилині Міхавко вирушив у роздягальню, але заміна ще не відбулася, і команда продовжувала грати в меншості. Саме в цей момент Муньос головою забив м'яч у дальній кут після навісу на дальню штангу.

Заміна Волошина та зміна тактики

На 33-й хвилині тренерський штаб "Динамо" провів заміну, однак на поле вийшов вінгер Назар Волошин замість запланованого захисника.

"На жаль, той гравець, якого ми планували випускати, був зовсім не готовий до виходу на поле. Тому й вийшло так, що дуже довго. І це зіграло з нами злий жарт", - пояснив Шовковський офіційному сайту "Динамо".

"Після пропущеного м'яча я вже змінив тактичну схему. Те, що ми планували зробити пізніше, треба було робити вже зараз", - додав головний тренер.

Щодо того, чи став гол у меншості вирішальним для поразки, Шовковський зазначив: "Можливо".

Єдину заміну в обороні команда провела наприкінці матчу - Олександра Тимчика замінив Олександр Караваєв, коли рахунок уже був 0:2 після другого голу Нкетіа.

Відзначимо, як повідомляв Главред, нещодавно в медіа з'явилися чутки, що головний тренер збірної України Сергій Ребров може покинути національну команду, а його кандидатура зацікавила грецький клуб Панатінаїкос.

Крім того, українська тенісистка Еліна Світоліна оголосила про дострокове завершення виступів у сезоні через емоційне та психологічне виснаження. Про це спортсменка повідомила у своєму Instagram.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про те, що Сполучені Штати відзначать ювілей своєї незалежності в унікальний спосіб.

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено - НСТУ) або Суспільне мовлення - українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", і "Radio Ukraine International"24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" та "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олександр Шовковський новини Динамо Київ новини футболу
СБУ вкотре діє на випередження, - експерт про затримання "крота", який мав знеструмити Київ

16:03

Повернувся до акторства після служби: Андрій Федінчик став голосом головного героя корейської дорами на ТЕТВідео

15:52

Нарешті військові вдома: Україна провела великий обмін полоненимиФотоВідео

