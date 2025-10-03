Невдалий старт у Лізі конференцій: Шовковський натякнув на несподівані причини

Шовковський пояснив затримку заміни неготовністю футболіста вийти на поле.

Кияни змінюють оборону лише наприкінці гри / Колаж: Главред, фото: facebook.com/oleksandr.shovkovskyi, instagram.com/dynamomania

Коротко:

"Динамо" поступилося "Кристал Пелас" 0:2 у стартовому матчі Ліги конференцій

Муньос і Нкетіа забили по голу в кожному таймі

Тарас Михавко залишав поле через травму, команда грала в меншості

У стартовому матчі основної частини Ліги конференцій київське "Динамо" програло "Кристал Пелас" із рахунком 0:2. Голи лондонців забили Даніель Муньйос і Едді Нкетіа, по одному в кожному таймі, повідомляє "Суспільне Спорт".

Травма Михавка і чисельна меншість

Рахунок залишався рівним до 31-ї хвилини, коли Муньос відзначився після того, як "Динамо" залишилося в меншості. Наприкінці 24-ї хвилини захисник киян Тарас Міхавко зіткнувся головою з французьким захисником Максенсом Лакруа і невдало приземлився. Після короткої допомоги медиків він спершу залишив поле, але невдовзі повернувся, а за хвилину потому знову присів на газон і вийшов за бокову лінію.

відео дня

Тим часом "Динамо" готувало заміну - серед резервних захисників були 19-річний Владислав Захарченко та Василь Буртник, який ще не грав за команду. На 30-й хвилині Міхавко вирушив у роздягальню, але заміна ще не відбулася, і команда продовжувала грати в меншості. Саме в цей момент Муньос головою забив м'яч у дальній кут після навісу на дальню штангу.

Заміна Волошина та зміна тактики

На 33-й хвилині тренерський штаб "Динамо" провів заміну, однак на поле вийшов вінгер Назар Волошин замість запланованого захисника.

"На жаль, той гравець, якого ми планували випускати, був зовсім не готовий до виходу на поле. Тому й вийшло так, що дуже довго. І це зіграло з нами злий жарт", - пояснив Шовковський офіційному сайту "Динамо".

"Після пропущеного м'яча я вже змінив тактичну схему. Те, що ми планували зробити пізніше, треба було робити вже зараз", - додав головний тренер.

Щодо того, чи став гол у меншості вирішальним для поразки, Шовковський зазначив: "Можливо".

Єдину заміну в обороні команда провела наприкінці матчу - Олександра Тимчика замінив Олександр Караваєв, коли рахунок уже був 0:2 після другого голу Нкетіа.

