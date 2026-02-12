Рус
РФ стягнула сили чотирох армій на важливий напрямок: у ЗСУ розповіли про ситуацію

Руслан Іваненко
12 лютого 2026, 02:03
Російські окупаційні війська намагаються вести штурмові дії на ключових напрямках, але українські воїни не дають противнику закріпитися.
ЗСУ контролюють ключові ділянки фронту / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • Російські війська активні на Гуляйпільському й Олександрівському напрямках
  • На фронті присутні підрозділи 5-ї, 29-ї, 36-ї та 35-ї армій РФ
  • Ситуація залишається непростою, тривають штурмові дії окупантів

На півдні України російські війська зосередили значні сили на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках. Українські захисники ведуть там активну маневрену оборону, знищуючи окупантів і не дозволяючи їм закріпитися на зайнятих позиціях.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в коментарі "Укрінформу". За його словами, на цих ділянках фронту фактично перебувають підрозділи кількох армій РФ — 5-ї, 29-ї, 36-ї і навіть 35-ї. Російські війська намагаються вести штурмові дії, а ситуація залишається непростою.

Волошин спростував повідомлення російських пропагандистів про нібито контрнаступ ЗСУ:

"Мова про ліквідацію ворожих груп, які змогли інфільтруватися вглиб української оборони".

За його словами, у Тернуватому, Косівцевому, Придорожньому та Лук’янівці окупанти здійснювали фото- та відеофіксацію, проте ці населені пункти українські військові зачистили.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Щодня Сили оборони проводять активні операції:

"Ми дійсно взяли під контроль певну кількість ділянок в сірій зоні, проводимо щодня до двох десятків пошуково-ударних і розвідувально-пошукових дій, знищуємо ворожі інфільтраційні групи".

Речник наголосив, що це не класичний контрнаступ:

"Ми проводимо маневрену оборону, а потім знищуємо і відкидаємо якнайдалі, не дозволяючи противнику закріпитися на зайнятих позиціях".

Чи здатна РФ здійснити прорив на півдні – думка експерта

Як писав Главред, Сили оборони України мають достатньо ресурсів, щоб утримати позиції вздовж русла Дніпра на Запорізькому напрямку, незважаючи на активізацію дій російських військ. Про це в ефірі "Українського Радіо" заявив військовий експерт Павло Нарожний.

Він зазначив, що нинішні погодні умови частково сприяють противнику. Тривалі морози до -10 градусів дозволяють російським підрозділам пересуватися по льоду вздовж колишнього Каховського водосховища.

"Погода поки дозволяє їм це робити, тому що у нас досить довго стоять морози до -10, тому вони можуть пересуватися там по льоду. Ми до цієї ситуації готувалися: всі ділянки фронту прикриті мінними полями, загородженнями. Чи зможуть росіяни їх прорвати? Сподіваюся, що ні", — пояснив Нарожний.

Він додав, що українська сторона завчасно передбачила ризики та підготувалася до можливих маневрів ворога, який зміцнює оборонну лінію на критично важливому напрямку.

Ситуація на фронті - новини по темі

Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе і Яблучне.

Крім того, сподіватися на тривалу паузу на фронті в рамках перемовного процесу не варто. Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі Radio NV.

Нагадаємо, що ситуація на Покровському напрямку продовжує погіршуватися. Аналітики DeepState повідомляють, що російські підрозділи намагаються просунути піхоту в північну частину Покровська, паралельно вивозячи тіла загиблих військових, переодягнувшись у цивільний одяг.

Читайте також:

Про персону: Владислав Волошин

Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

війна в Україні лінія фронту Запорізька область новини України Фронт
