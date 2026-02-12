РФ стягнула сили чотирох армій на важливий напрямок: у ЗСУ розповіли про ситуацію

Російські окупаційні війська намагаються вести штурмові дії на ключових напрямках, але українські воїни не дають противнику закріпитися.

ЗСУ контролюють ключові ділянки фронту / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

Російські війська активні на Гуляйпільському й Олександрівському напрямках

На фронті присутні підрозділи 5-ї, 29-ї, 36-ї та 35-ї армій РФ

Ситуація залишається непростою, тривають штурмові дії окупантів

На півдні України російські війська зосередили значні сили на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках. Українські захисники ведуть там активну маневрену оборону, знищуючи окупантів і не дозволяючи їм закріпитися на зайнятих позиціях.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в коментарі "Укрінформу". За його словами, на цих ділянках фронту фактично перебувають підрозділи кількох армій РФ — 5-ї, 29-ї, 36-ї і навіть 35-ї. Російські війська намагаються вести штурмові дії, а ситуація залишається непростою.

Волошин спростував повідомлення російських пропагандистів про нібито контрнаступ ЗСУ:

"Мова про ліквідацію ворожих груп, які змогли інфільтруватися вглиб української оборони".

За його словами, у Тернуватому, Косівцевому, Придорожньому та Лук’янівці окупанти здійснювали фото- та відеофіксацію, проте ці населені пункти українські військові зачистили.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Щодня Сили оборони проводять активні операції:

"Ми дійсно взяли під контроль певну кількість ділянок в сірій зоні, проводимо щодня до двох десятків пошуково-ударних і розвідувально-пошукових дій, знищуємо ворожі інфільтраційні групи".

Речник наголосив, що це не класичний контрнаступ:

"Ми проводимо маневрену оборону, а потім знищуємо і відкидаємо якнайдалі, не дозволяючи противнику закріпитися на зайнятих позиціях".

Чи здатна РФ здійснити прорив на півдні – думка експерта

Як писав Главред, Сили оборони України мають достатньо ресурсів, щоб утримати позиції вздовж русла Дніпра на Запорізькому напрямку, незважаючи на активізацію дій російських військ. Про це в ефірі "Українського Радіо" заявив військовий експерт Павло Нарожний.

Він зазначив, що нинішні погодні умови частково сприяють противнику. Тривалі морози до -10 градусів дозволяють російським підрозділам пересуватися по льоду вздовж колишнього Каховського водосховища.

"Погода поки дозволяє їм це робити, тому що у нас досить довго стоять морози до -10, тому вони можуть пересуватися там по льоду. Ми до цієї ситуації готувалися: всі ділянки фронту прикриті мінними полями, загородженнями. Чи зможуть росіяни їх прорвати? Сподіваюся, що ні", — пояснив Нарожний.

Він додав, що українська сторона завчасно передбачила ризики та підготувалася до можливих маневрів ворога, який зміцнює оборонну лінію на критично важливому напрямку.

Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе і Яблучне.

Крім того, сподіватися на тривалу паузу на фронті в рамках перемовного процесу не варто. Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі Radio NV.

Нагадаємо, що ситуація на Покровському напрямку продовжує погіршуватися. Аналітики DeepState повідомляють, що російські підрозділи намагаються просунути піхоту в північну частину Покровська, паралельно вивозячи тіла загиблих військових, переодягнувшись у цивільний одяг.

Про персону: Владислав Волошин Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

