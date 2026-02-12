Обриває останні кінці: повернення Брітні Спірс під загрозою

Спірс прийняла доленосне для своєї музичної кар'єри рішення.

Схоже, чекати повернення Брітні Спірс на сцену шанувальникам артистки не варто. Видання TMZ повідомило, що поп-ікона продала права на весь свій музичний каталог, включаючи хіти на кшталт "...Baby One More Time", "Gimme More", "I'm Not a Girl, Not Yet a Woman", "Oops!... I Did It Again", "Toxic", "Womanizer" та ін.

Права на роялті від використання музики Спірс передала музичному видавництву Primary Wave. Передбачувана сума угоди становить двісті мільйонів доларів.

Музичний каталог Брітні, яка вже давно не випускає нові хіти, досі залишається актуальним і має величезний потенціал у тому, що стосується пасивного доходу - її пісні активно використовуються в фільмах, рекламі, соціальних мережах, транслюються по радіо. За все це співачка раніше отримувала роялті.

Втім, за даними джерела TMZ, сама Бріт залишилася дуже задоволена угодою, яка відбулася 30 грудня 2025 року. Вона навіть відсвяткувала цю подію з дітьми. Поки відкритим залишається питання: чи зможе Брітні Спірс виконувати свої пісні на великій сцені, якщо вирішить все ж повернутися до концертної діяльності.

Про персону: Брітні Спірс Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".

