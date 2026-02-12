Зростає гурманом: Леся Нікітюк показала 8-місячного сина за трапезою

Нікітюк просто тане від розчулення.

Леся Нікітюк стала мамою - свіже фото ведучої з сином / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/special_my_profession

Леся Нікітюк показала нове фото сина

Зірка розкрила, який продукт подобається Оскару

Українська ведуча Леся Нікітюк від щирого серця радіє своєму материнству - в червні 2025 року на світ з'явився її первісток. Оскару всього 8 місяців, але зіркова мама вже прищеплює малюкові особливий смак до життя.

Поки що разом із сином Нікітюк радіє простим дрібницям. Наприклад, дегустації нових продуктів і формуванню харчових звичок.

Варто відзначити, що малюк росте гурманом: у своєму блозі в Instagram Леся з гордістю назвала продукт, який підкорив серце хлопчика. "Ми любимо хлібчик", - написала зірка і опублікувала фото, як Оскар з великим азартом уплітає хліб, притримуючи шматочок обома рученятами.

Леся Нікітюк стала мамою - свіже фото ведучої з сином / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Про персону: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

