"Україна не торгує суверенітетом": Подоляк різко відповів на статтю в The New York Times

Україна не торгує своїм суверенітетом, територіями і громадянами, які проживають на них - Подоляк / Генштаб ЗСУ

Україна не торгує своїм суверенітетом. Будь-яка уступка Росії сьогодні означає не шлях до миру, а відкладену на декілька років війну. Києву навряд чи слід пояснювати такі питання шановним виданням. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Telegram-каналі, коментуючи статтю The New York Times, у якій йдеться про перемогу України і повернення всіх окупованих територій як про нібито нереальну мету, він сказав, що Київ не збирається торгувати суверенітетом своєї держави. Будь-які домовленості з Росією, засновані на компромісі, призведуть до ще однієї війни за декілька років.

читайте такожПлани Росії провалилися: Україна може відвоювати і Крим, і Донбас - НАТОЗа його словами, Київ навряд чи повинен пояснювати такі речі шановним виданням.

"Будь-яка поступка Росії сьогодні – це не шлях до миру, а відкладена на декілька років війна. Україна не торгує своїм суверенітетом, територіями та громадянами, які на них проживають. Шкода, що доводиться роз'яснювати такі прості речі таким поважним виданням, як The New York Times", - підкреслив Михайло Подоляк.

"Війна в Україні ускладнюється, а Америка не готова"

Американське видання The New York Times раніше опублікувало статтю, в якій йдеться про те, що перемога України над Росією і повернення окупованих Москвою ще у 2014 році українських територій, це нібито нереальна мета.

Як стверджують журналісти, Путін не може дозволити собі піти відступити і володіє ядерною зброєю.

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Перемога України над Росією турбує Захід

Раніше в Politico вийшла стаття, яка називається "Лідери Європи втрачають ключ до України". У ній йшлося про те, що Росія зазнає невдачі на фронті, і це може призвести до підсумкової перемоги Києва над Москвою. Деякі політики на Заході стурбовані таким сценарієм, оскільки сподіваються відновити енергетичні зв'язки з російською державою, і побоюються ядерної ескалації. Низка політиків, за даними журналістів, виступає за завершення війни зі "збереженням обличчя Москві", навіть якщо це коштуватиме Києву територій.

У Офісі президента у відповідь заявили, що Україна не бачить можливості завершення війни зі "збереженням обличчя Москві" після військових злочинів у Бучі та Маріуполі. Радник голови Офісу Михайло Подоляк підкреслив, що якщо деякі європейські політики хочуть віддати свої території РФ, то це справа їхніх виборців.

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