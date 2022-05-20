ЗСУ отримають легендарні американські комплекси ПРО Patriot: у США розкрили деталі

Пуск ракети ЗРК Patriot / Defense.gov/John Hamilton

США планують передати Україні зенітні ракетні комплекси Patriot. Вони допоможуть нейтралізувати загрозу ракетних і авіаційних ударів РФ по українських містах.

Нове озброєння може увійти в новий пакет допомоги в розмірі 40 млрд доларів, який нещодавно схвалив Сенат США, пише The Washington Post.

Зазначається, що новий пакет допомоги, який був схвалений у четвер, 19 травня, передбачає військову допомогу Україні у розмірі 20 млрд доларів.

За даними американських журналістів, на ці кошти планується профінансувати передачу української армії систем озброєння, таких як Patriot і далекобійна артилерія.

Washington Post пише, що також передбачені понад 8 млрд доларів загальної економічної підтримки України, майже 5 млрд доларів глобальної продовольчої допомоги і більш ніж 1 млрд доларів на підтримку біженців.

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Patriot (військовий Індекс-MIM-104) - американський зенітний ракетний комплекс, що складається на озброєнні армії США і армій країн-союзниць.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ зур PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 зур PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-T, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення мети).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України вже в липні зможуть отримати перші зенітні самохідні уствновки Gepard від Німеччини.

Україні передадуть 15 одиниць техніки.

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