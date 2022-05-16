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Перемога України над Росією турбує Захід: тріумф Києва загрожує ризиком ядерної ескалації - Politico

16 травня 2022, 16:10

Деякі політичні діячі на Заході закликають до завершення війни зі "збереженням обличчя Москві", навіть якщо це коштуватиме Україні частини територій.

Застосування ЗСУ гаубиці М-777 на фронті
У той час, коли ЗСУ звільняють Україну, Захід долають страхи / Посольство США в Україні

Череда поразок переслідує Росію у війні проти України, Про що свідчать витіснення ЗСУ російських військ з околиці Харкова і невдалі спроби просування в районі Білогорівки Луганської області. Підсумкова перемога Києва над Москвою може дестабілізувати ситуацію у російській державі, поставить під питання можливе відновлення енергетичних зв'язків і посилить ризик ядерної ескалації. Лідери Франції, Німеччини та Італії вже говорять про важливість мирної угоди. Низка політиків на Заході виступає за завершення військових дій із "збереженням обличчя Москві", навіть якщо це, мовляв, коштуватиме Україні територій.

Американське видання Politico у своїй статті, опублікованій в понеділок, 16 травня, зазначає, що Росія стикається з низкою невдач у війні проти України. Російські війська отримали удар в районі Білогорівки, а ЗСУ витісняють окупантів з околиць Харкова. До того ж Швеція та Фінляндія рухаються до НАТО.

читайте такожПутін може анексувати Донбас, Херсонщину і Запоріжчину та вибухнути ядерною погрозою - ISWВнаслідок цього на Заході стурбовані ситуацією, яка буде після перемоги України у війні з Росією. Поразка може призвести до дестабілізації обстановки у російській державі, ще більш непередбачуваної поведінки Москви і поставить під питання можливе відновлення енергетичних зв'язків із Заходом.

"Одне з побоювань полягає в тому, що перемога України може дестабілізувати Росію, зробити її ще більш непередбачуваною і зробити нормалізацію енергетичних зв'язків ще більш недосяжною", - зазначено в матеріалі.

Як відзначається в статті, саме тому низка політиків західного світу вже виступає за те, щоб "зберегти обличчя Москві", навіть у тому випадку, якщо, мовляв, Україні це коштуватиме частини її територій.

Дивіться відео Главред - Арестович заявив про готовність України завдати військової поразки Росії

Наприклад, лідери ФРН, Франції та Італії почали говорити про важливість припинення вогню і підписання мирного договору саме в той момент, коли Україна змінила хід подій на полі бою.

Також на Заході вважають, що контрнаступальні дії сил оборони України посприяють підвищенню ризику ядерної ескалації. Такої точки зору дотримується оглядач New York Times Росс Доутат.

Війна Росії проти України

Війська Росії у Луганській області в районі села Білогорівка на річці Сіверський Донець намагалися перейти на інший берег з метою подальшого оточення сил оборони України. Однак вони зазнали нищівного удару. За декілька днів боїв окупанти зазнали серйозних втрат. Знищено понад 40 одиниць військової техніки РФ.

Збройні сили України проводять контрнаступальні дії у Харківській області і крок за кроком звільняють окуповані російськими військами території. Після деокупації низки населених пунктів ЗСУ 15 травня на одній з дільниць вийшли на державний кордон з Росією.

Спікер Банкової Олексій Арестович розповів про успішну контратаку армії України і на Ізюмському напрямку. Українським військам вдалося суттєво відтіснити угруповання ворожих підрозділів. За його словами, ситуація може вказувати на серйозний перелом на ключовому напрямку удару.

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