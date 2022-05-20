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Бійці ЗСУ та Бутусов біля Сіверського Донця викрали БМП командира бригади військ РФ

20 травня 2022, 23:26

Ворожий БМП викрали під час огляду місця бою в 100 метрах від зайнятого окупантами Сіверського Донця.

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Російські окупанти завдяки діям ЗСУ "втратили" БМП / Facebook Юрія Бутусова

Військові Збройних сил України і журналіст Юрій Бутусов біля Сіверського Донця викрали у російських окупаційних військ бойову машину піхоти командира однієї з бригад армії Росії. Пізніше очікується розпакування БМП окупантів.

Як повідомив журналіст на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook у середу, 20 травня, під час огляду місця бою в 100 метрах від зайнятого ворожими військами берега Сіверського Донця було помічено і викрадено БМП командира 8-ї роти 35-ї гвардійської мотострілецької бригади російської армії капітана Дмитра Фурдуя.

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читайте також"Дуже красиво палають ЗРК ворогів": бійці ЗСУ розбили батарею зенітно-ракетного комплексу БукЗгодом очікується розпакування бойової машини піхоти окупантів.

"Тільки що під час огляду місця бою в 100 метрах від зайнятого противником берега Сіверського Донця разом з українськими воїнами помітили і викрали БМП командира 8-ї роти 35-ї гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ капітана Дмитра Фурдуя. Згодом буде репортаж з розпакуванням БМП, там багато цікавого", - підкреслив Бутусов.

Війна Росії проти України

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович раніше зробив заяву про те, що з'явилися підстави казати про перехід військ Росії до оборонних дій по всій лінії бойових зіткнень. Загарбники обкопуються і намагаються зайняти більш вигідні для оборони позиції.

У НАТО розповіли, що силам оборони України вдалося переломити хід подій у війні з Росією. Київ у підсумку може здобути перемогу над Москвою. Причому відтепер може з'явитися можливість відвоювати окуповані Крим та Донбас.

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов сказав, що Україна готова перейти до масштабного контрнаступу на зайняті військами Росії позиції. Однак для цього потрібне постачання важких озброєнь в терміновому порядку. ЗСУ планують звільнити південні та східні області з-під російської окупації.

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