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"Зберегти обличчя РФ" навіть територіями України: у Зеленського різко відповіли на статтю в Politico

16 травня 2022, 17:21

Після Бучі та Маріуполя завершити війну зі "збереженням обличчя Москви" неможливо, сказав Михайло Подоляк.

Подоляк
Якщо деякі політики на Заході хочуть віддати свої території Росії - це справа їхніх виборців, - Подоляк / УНІАН

Україна не бачить можливості завершити війну з РФ зі "збереженням обличчя Москві" після військових злочинів російських військ у Бучі та Маріуполі. Логіка деяких політиків Європи викликає подив. Якщо вони хочуть віддати свої території Росії, то це справа їхніх виборців. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті, коментуючи статтю Politico, у якій йдеться про прагнення деяких лідерів європейських країн почати мирні перемовини з Росією, він сказав про те, що Київ не бачить можливості "зберегти обличчя Москві" після військових злочинів, скоєних російськими військами у Бучі та Маріуполі.

читайте такожПутін не вірив, що захід дасть Україні зброю: Фейгін заявив про новий сюрприз Росії від Києва і СШАЗа його словами, якщо така логіка викликає подив. Однак якщо ці політики хочуть віддати свої території Москві, то це справа їхніх виборців.

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"Деякі західні політики хочуть завершення війни з можливістю для Росії зберегти обличчя, віддавши їй частину територій, пише Politico. Зберегти обличчя після Бучі й Маріуполя? Дивна логіка, але якщо ці політики хочуть віддати РФ частину своїх територій, це справа їхніх виборців", - підкреслив Михайло Подоляк.

Стаття Politico про страхи Заходу через сценарій перемоги України над Росією

Журналісти американського видання Politico 16 травня опублікували статтю під назвою "лідери Європи втрачають ключ до України". У ній йдеться про те, що Росія потерпає невдач на війні проти України, на що вказують звільнення ЗСУ околиць Харкова і провальні спроби просування військ РФ у районі Білогорівки Луганської області.

У матеріалі наголошується, що підсумкова перемога Києва над Москвою може призвести до дестабілізації ситуації у самій Росії, і зробити її поведінку ще більш непрогнозованою. Можливе відновлення енергетичних зв'язків стане ще менш імовірним. Може з'явитися ризик ядерної ескалації.

Підкреслюється, що лідери Німеччини, Франції та Італії вже почали говорити про важливість мирної угоди і припинення вогню. Причому такі розмови з'явилися після того, як Україна переламала хід подій на полі бою. Низка політиків на Заході закликають завершити війну зі "збереженням обличчя Москві". Причому навіть у тому випадку, якщо це, мовляв, коштуватиме Україні територій.

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Михайло Подоляк Politico Офіс президента війна Росії та України
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