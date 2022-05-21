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Під Ізюмом ЗСУ перетворили на металобрухт багато техніки окупантів: яскраве відео

21 травня 2022, 11:56

Відомо, що українські бійці перетворили на металобрухт десять ворожих танків, вісім бойових броньованих машин і чотири одиниці інженерної техніки.

Гаубиця, вибух
Під Ізюмом ЗСУ перетворили на металобрухт багато техніки окупантів/ ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Бійці Збройних сил України розбили військову базу російських окупантів під містом Ізюм в Харківській області. Було знищено понад 50 одиниць броньованої та автомобільної техніки загарбників. Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі "Збройні сили України. Війна з окупантами".

Крім того, є інформація, що українська армія спалила три десятки автомобілів противника. Після цього ЗСУ вдарили по складах, які війська окупантів використовували в якості військової бази.

На складах негайно почалася масштабна пожежа, а всю територію навколо затягнуло густим чорним димом. На цьому відео і обривається.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що завдяки успішним діям ЗСУ російські окупанти були зупинені в районі Ізюма. І тому ситуація не дозволяє їм наступати в напрямку Сєвєродонецька або Краматорська, і змушує перейти в оборону.

"У районі Ізюму знаходиться найбільше скупчення ворожих військ - до 20 БТГр, які намагаються наступати на Барвінкове. Але там, у напрямку Барвінкового на Ізюм, українські війська провели контрудар, збивши наступальні дії окупантів. Зараз вони там перейшли до оборони", - сказав експерт.

За його словами, з-під Ізюму російські війська збиралися наступати вниз по карті на райони Донецької області, які знаходяться під контролем Києва.

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Автор: Єгор Бунін
ЗСУ новини України війна Росії та України
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