Вдалий день: Єрмак розкрив подробиці переговорів із Віткоффом

Глава ОП підбив підсумки переговорного дня у США.

Єрмак поділився подробицями переговорів з Віткоффом / Фото: t.me/ermaka2022

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся в Нью-Йорку зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

На онлайн-конференції з українськими медіа глава ОП Єрмак підбив підсумки переговорного дня у США.

Українська делегація задоволена перебігом переговорів: зустріч із Віткоффом почалася о 6:30 ранку і була "дуже продуктивною".

За словами керівника ОП, Віткофф погодився відвідати Україну, прийнявши запрошення Єрмака і делегації. За словами глави ОП, мета візиту - "побачити на власні очі, чому ми впевнені, що не програємо цю війну".

Єрмак підкреслив, що жодного тиску з боку США в питанні територіальних поступок заради миру немає.

За його словами, американська сторона була шокована російською атакою по Україні минулої ночі. Також обговорювалися гарантії безпеки для України за аналогією зі статтею 5 НАТО.

Зустріч зі спецпосланцем президента США Стівеном Віткоффом у Нью-Йорку проходила в конструктивному дусі. Про це у своєму X-акаунті повідомив заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця в п'ятницю, 29 серпня.

Кислиця зазначив, що зустріч із Віткоффом була тривалою і важливою.

"Від самого початку до останньої хвилини вона проходила в конструктивному дусі та з почуттям щирого бажання знайти робочі рішення для імплементації домовленостей між президентами України Володимиром Зеленським та США у Вашингтоні 18 серпня", - написав заступник глави МЗС.

