Вдалий день: Єрмак розкрив подробиці переговорів із Віткоффом

Сергій Кущ
29 серпня 2025, 22:10
155
Глава ОП підбив підсумки переговорного дня у США.
Єрмак поділився подробицями переговорів із Віткоффом
Єрмак поділився подробицями переговорів з Віткоффом / Фото: t.me/ermaka2022

Ви дізнаєтеся:

  • Що обговорювали на зустрічі в США
  • Як пройшли переговори

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся в Нью-Йорку зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

На онлайн-конференції з українськими медіа глава ОП Єрмак підбив підсумки переговорного дня у США.

відео дня

Українська делегація задоволена перебігом переговорів: зустріч із Віткоффом почалася о 6:30 ранку і була "дуже продуктивною".

За словами керівника ОП, Віткофф погодився відвідати Україну, прийнявши запрошення Єрмака і делегації. За словами глави ОП, мета візиту - "побачити на власні очі, чому ми впевнені, що не програємо цю війну".

Єрмак підкреслив, що жодного тиску з боку США в питанні територіальних поступок заради миру немає.

За його словами, американська сторона була шокована російською атакою по Україні минулої ночі. Також обговорювалися гарантії безпеки для України за аналогією зі статтею 5 НАТО.

Зустріч зі спецпосланцем президента США Стівеном Віткоффом у Нью-Йорку проходила в конструктивному дусі. Про це у своєму X-акаунті повідомив заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця в п'ятницю, 29 серпня.

Кислиця зазначив, що зустріч із Віткоффом була тривалою і важливою.

"Від самого початку до останньої хвилини вона проходила в конструктивному дусі та з почуттям щирого бажання знайти робочі рішення для імплементації домовленостей між президентами України Володимиром Зеленським та США у Вашингтоні 18 серпня", - написав заступник глави МЗС.

Переговори Зеленського і Путіна - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Кремлі демонструють, що Володимир Путін не зацікавлений у прямій зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Такого висновку дійшли в Інституті вивчення війни (ISW), аналізуючи заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Президент Фінляндії Александр Стубб зазначив, що наразі немає жодних ознак готовності Путіна розпочати мирні переговори з Україною, адже Кремль продовжує тактику затягування війни.

Водночас політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зауважив, що питання територій доведеться вирішувати безпосередньо між Зеленським і Путіним.

війна в Україні Андрій Єрмак Стів Віткофф
