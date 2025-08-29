Рус
Обмін територіями, якого не було: як Віткофф спричинив хаос у переговорах про мир

Анна Ярославська
29 серпня 2025, 12:49оновлено 29 серпня, 13:41
Стів Віткофф не має досвіду в дипломатії та пішов на зустріч у Москві без секретаря Держдепартаменту.
Обмін територіями, якого не було: як Віткофф спричинив хаос у переговорах про мир
Віткофф порушив протокол і спровокував плутанину / Колаж: Главред, фото: скріншот відео на YouTube

Головні тези:

  • Зустріч у Москві пройшла без офіційних записів, що спровокувало суперечливі заяви про пропозиції Путіна
  • Кремль може користуватися тим, що Віткофф не має дипломатичного досвіду
  • Саміт Трампа і Путіна на Алясці відбувся, але він не дав прориву

Спецпредставник президента США Стів Віткофф пішов на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним без представника Державного департаменту. Таким чином, він порушив стандартний протокол, а Білий дім залишився без запису точних пропозицій господаря Кремля.

Як пише Reuters, незабаром після зустрічі з Путіним у Москві 6 серпня спеціальний посланник США Стів Віткофф повідомив президенту США Дональду Трампу, що нібито російський президент готовий запропонувати значні територіальні поступки, щоб припинити війну в Україні. Трамп привітав "великий прогрес" свого посланника і погодився провести історичний саміт із Путіним. Але потім з'ясувалося, що дипломатичні зусилля переросли в хаос і плутанину.

Як повідомили Reuters чотири джерела серед американських і європейських чиновників, пропозиції щодо поступок, озвучені Віткоффом у перші хвилини після розмови з Путіним, вразили багатьох учасників телефонної розмови, оскільки вони різко відхилялися від їхніх власних оцінок. Так, під час телефонної розмови 7 серпня з кількома європейськими лідерами спецпредставник заявив, що Путін готовий вивести війська з Херсонської та Запорізької областей в обмін на Донбас. Наступного дня пролунали інші заяви. Віткофф повідомив, що Путін насправді не пропонує виведення військ із двох згаданих територій. Повідомлялося, що Путін нібито не вимагатиме від Заходу офіційного визнання Запоріжжя та Херсона російськими.

"Віткофф, магнат нерухомості без досвіду в дипломатії, порушив стандартний протокол, пішовши на зустріч без нотатора Державного департаменту і в такий спосіб залишившись без запису точних пропозицій Путіна", - сказало виданню неназване джерело.

Спецпредставник Трампа отримав похвалу за свою роботу. Однак деякі американські та європейські чиновники занепокоєні тим, що росіяни користуються відсутністю в нього досвіду за столом переговорів, оскільки через це з'являються суперечливі та часом протилежні заяви.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Хто такі Стів Віткофф і Кіт Келлог / Інфографіка: Главред ​

Протягом кількох годин після зустрічі Віткоффа в Москві 6 серпня і він, і Трамп сказали, що стався прорив. Наступного дня глава Білого дому зазначив, що незабаром може зустрітися з російським лідером, а пізніше - що для припинення війни знадобиться обмін територіями.

Тим часом у Вашингтоні ані спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог, ані держсекретар Марко Рубіо спочатку не знали про деякі деталі зустрічі з росіянами. Згодом Келлогг і деякі американські чиновники були розчаровані тим, що Віткофф озвучив суперечливу нову інформацію саме тоді, коли США нарешті почали займати більш жорстку позицію щодо Росії.

Заяви з Білого дому стривожили європейських чиновників. За словами кількох джерел, європейці провели наступні дні, намагаючись дізнатися від своїх американських колег, що саме Путін сказав Віткоффу.

15 серпня відбувся саміт із Путіним на Алясці, але він не приніс жодних помітних зрушень. Утім, президент США все ж таки не зробив жодних територіальних поступок від імені України, але заявив, що тимчасове припинення вогню не є передумовою для тривалого миру.

Єдиний отриманий результат полягає в тому, що Трамп і європейські лідери домовилися офіційно окреслити контури майбутніх гарантій безпеки для України.

Переговори про завершення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан стверджує, що країна-агресор Росія більше не наполягає на контролі над усією територією чотирьох українських областей. Однак тепер йдеться про утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за РФ 25-30% території Донецької області.

Тим часом США засекретили дані про переговори України та Росії. Обмін дипломатичними та військовими даними, не пов'язаними з переговорами, залишається дозволеним.

Президент США Дональд Трамп висловив небажання брати участь у зустрічі між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, зазначивши, що спершу потрібно зрозуміти, чи зможуть вони взагалі налагодити діалог.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна готова до наступних кроків, щоб досягти миру.

"Ми готові до зустрічей на рівні лідерів у будь-якому форматі та географічному регіоні. Ми готові покласти край вбивствам і дати дипломатії шанс. Москва повинна знати, що вона не може вічно зволікати", - повідомив глава МЗС.

Путін готує пастку - думка експерта

Політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що Путін схиляє Україну через Трампа не просто до територіальних поступок.

"Територіальні поступки - це не головне, а інструмент, приманка і пастка, яку Росія підкидає американцям. На жаль, американці сприймають це як основну проблему", - сказав Фесенко під час чату на Главреді.

Насправді, головна мета Путіна - нав'язати Україні через США "всеосяжну мирну угоду" на російських умовах, якою передбачається:

  • визнання російським не тільки Криму, а й усіх окупованих Росією регіонів;
  • відмова від НАТО;
  • нейтральний статус України;
  • великий блок внутрішньополітичних поступок.

Про персону: Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дональд Трамп Володимир Путін новини України та світу війна Росії та України мирні переговори Стів Віткофф
