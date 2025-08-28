Рус
Переговори між Зеленським і Путіним не відбудуться - Мерц назвав причину

Юрій Берендій
28 серпня 2025, 20:36
Переговори між Зеленським і Путіним не відбудуться - Мерц назвав причину
Двосторонньої зустрічі Зеленського з Путіним не буде, — Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у четвер, 28 серпня, зазначив, що очікувана зустріч між президентом РФ Володимиром Путіним та главою України Володимиром Зеленським може не відбудуться. Про це повідомляє Єлисейський палац.

Під час зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що їхні уряди обговорять ситуацію навколо війни в Україні, враховуючи що зустріч між Володимиром Зеленським і російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним не відбудеться.

Такими словами він відреагував на нічну атаку Росії на Київ 28 серпня.

"Ми маємо відповісти на таку безпрецедентну атаку. Здається очевидним, що зустрічі Путіна та президента Зеленського не буде, попри домовленість між Путіним та президентом США Трампом минулого тижня", — заявив Фрідріх Мерц.

Як повідомляє Reuters, Еммануель Макрон прийняв Фрідріха Мерца на робочій вечері у форті Брегансон на півдні Франції, де перед зустріччю вони виступили із заявою для преси. Канцлер зазначив, що під час переговорів обговорюватимуться питання економічної співпраці між Францією та Німеччиною, війна Росії проти України, а також дебюрократизація Європи.

Новина доповнюється...

Літо вирішило про себе нагадати: дата, коли в Україні влупить спека до +35

