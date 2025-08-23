Рус
Чи зустрінуться Путін і Зеленський: в ISW розкрили приховані мотиви Кремля

Даяна Швець
23 серпня 2025, 10:40
183
Заяви Лаврова, на думку аналітиків, ймовірно, є спробою прояснити позицію Кремля для західної аудиторії.
Путин, Зеленский
ISW бачить сигнал про небажання Кремля домовлятися / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Головні висновки ISW:

  • Кремль уникає зустрічі Путіна із Зеленським через страх репутаційних втрат
  • Москва балансує між внутрішньою пропагандою і загрозою нових санкцій США

У Кремлі дають зрозуміти, що російський лідер Володимир Путін не зацікавлений у проведенні прямої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Таку оцінку останнім заявам глави МЗС РФ Сергія Лаврова надали в Інституті вивчення війни (ISW).

Лавров у коментарі для американських медіа заявив, що Путін погодиться на саміт лише тоді, коли буде сформовано його порядок денний. Водночас він підкреслив, що "цей порядок денний взагалі не готовий".

відео дня

Експерти ISW зазначають, що російська влада неодноразово використовувала Лаврова як інструмент для трансляції своїх позицій, зокрема на західну аудиторію. Поточна заява також може бути частиною цієї стратегії.

На думку аналітиків, Кремль вважає ризикованим проведення особистої зустрічі Путіна із Зеленським, оскільки це може похитнути внутрішню пропагандистську версію війни проти України.

У матеріалі ISW також посилаються на російське опозиційне видання "Верстка", яке повідомило, що сам Путін і його оточення побоюються репутаційних наслідків можливої зустрічі.

"Джерело, яке працює з внутрішньополітичними проєктами Кремля, заявило, що заява помічника президента Кремля Юрія Ушакова від 18 серпня про "підвищення рівня" делегацій на переговорах "більше схожа на ввічливу відмову" від запропонованої зустрічі Путіна і Зеленського", - йдеться у матеріалі.

У підсумку, як вважають в ISW, Кремль намагається балансувати між двома завданнями: з одного боку, утримати підтримку внутрішньої аудиторії, яка очікує лише "повної перемоги", а з іншого уникнути посилення американських санкцій, що здатні обмежити військові ресурси РФ.

Переговори Зеленського і Путіна - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, нещодавно ЗМІ дізналися про вразливу позицію Києва. Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче брати участь у зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна, доки не стане зрозуміло, чи зможуть вони налагодити діалог.

За словами першого заступника глави МЗС України Сергія Кислиці, Україна, США та їхні європейські партнери успішно просуваються в питанні гарантій безпеки. Він зазначив, що Росія намагається перешкодити мирному процесу, а Володимир Путін наразі не готовий до серйозних переговорів.

Журналіст Вадим Денисенко вважає, що зустріч між Путіним і Зеленським наразі є малоймовірною, оскільки вона, скоріш за все, не відбудеться раніше, ніж зустріч Путіна з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Попри спроби Дональда Трампа організувати цю зустріч до візиту Путіна до Китаю, Кремль робить усе можливе, щоб затягнути час.

Більше важливих новин:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

