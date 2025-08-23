Путін тягне час: президент Фінляндії розкрив строк, доки РФ планує вести війну

Кремль дотримується тактики затягування війни, вважає президент Фінляндії Александр Стубб.

Ключові тези Стубба:

Ознак готовності Путіна до мирних переговорів з Україною немає

РФ хоче продовжувати війну щонайменше до осені

Зустріч Путіна та Зеленського у найближчі тижні малоймовірна

Наразі немає жодних ознак готовності російського лідера Володимира Путіна розпочати мирні переговори з Україною. Кремль дотримується стратегії затягування війни. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв'ю Helsingin Sanomat.

"Вони (росіяни - Главред) хочуть продовжувати війну щонайменше до осені, щоб максимально розширити свої територіальні завоювання", - сказав Стубб. відео дня

Президент Фінляндії наголосив, що зустріч Путіна з президентом України Володимиром Зеленським у найближчі тижні видається малоймовірною. За його словами, у Кремлі традиційно користуються тактикою затягування часу, створюючи видимість можливих переговорів, але насправді не роблячи жодних кроків у цьому напрямку.

"Якщо метою була двостороння зустріч через два тижні після візиту до Вашингтона, тобто за тиждень після понеділка, то я вважаю це дуже малоймовірним. Російська тактика затягування триває", - зазначив він.

Водночас він зауважив, що зараз важливим стає питання, коли президент США Дональд Трамп втратить терпіння щодо Путіна. На думку Стубба, саме американський лідер має достатньо важелів, щоб змусити Москву сісти за стіл переговорів.

Як можуть закінчитись переговори Зеленського і Путіна

Дипломат Володимир Огризко зазначив, що Трамп змусив Путіна перейти до реальної дипломатії та вести діалог з Україною на рівних, що б’є по його іміджу. Він вважає, що місце зустрічі Зеленського і Путіна може стати ключовим: розглядають Швейцарію, але символічно було б провести її в Гаазі, де Путін мав би сидіти за ґратами.

Огризко вважає, що якщо Путін все ж приїде, зустріч із Зеленським відбудеться, але результат передбачуваний: вони проведуть час за одним столом і потім вийдуть до преси з взаємними звинуваченнями в непоступливості.

"Після цього Трамп скаже, що умиває руки, тому що він уже зупинив шість воєн - цього достатньо, щоб його номінували на Нобелівську премію миру. Нам він скаже робити далі що захочемо, але додасть, що США більше продавати зброю Україні не будуть, а будуть продавати її НАТО, і що Альянс буде робити з цією зброєю – це його справа. Але насправді нам, Україні, більше нічого від Штатів не треба, хіба що ще розвідувальні дані.Тому і такий розвиток подій буде нам на користь", - резюмував дипломат.

Зустріч Путіна і Зеленського - останні новини

Як повідомляв Главред, 22 серпня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним наразі не запланована. За його словами, вона нібито можлива лише після формування "порядку денного", якого поки немає.

Також ISW вважає, що Кремль не зацікавлений у зустрічі Путіна із Зеленським. Заяви Лаврова про "неготовність порядку денного" експерти розцінюють як частину стратегії затягування часу.

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця стверджує, що президент Зеленський готовий обговорювати питання українських територій лише на особистих переговорах із Володимиром Путіним. Він підкреслив, що позиція Зеленського базується на українському законодавстві та волі суспільства, яке не приймає поступок територіями заради миру.

Про персону: Олександр Стубб Кай-Йоран Александр Стубб - фінський і європейський державний діяч, дипломат. Президент Фінляндії з 1 березня 2024 року, колишній Прем'єр-міністр Фінляндії. У 2008 - 2011 роках був міністром закордонних справ Фінляндії, пише Вікіпедія.

