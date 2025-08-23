Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін тягне час: президент Фінляндії розкрив строк, доки РФ планує вести війну

Руслана Заклінська
23 серпня 2025, 16:32
2135
Кремль дотримується тактики затягування війни, вважає президент Фінляндії Александр Стубб.
Путін тягне час: президент Фінляндії розкрив строк, доки РФ планує вести війну
Зустріч Зеленського та Путіна найближчим часом малоймовірна / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube

Ключові тези Стубба:

  • Ознак готовності Путіна до мирних переговорів з Україною немає
  • РФ хоче продовжувати війну щонайменше до осені
  • Зустріч Путіна та Зеленського у найближчі тижні малоймовірна

Наразі немає жодних ознак готовності російського лідера Володимира Путіна розпочати мирні переговори з Україною. Кремль дотримується стратегії затягування війни. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв'ю Helsingin Sanomat.

"Вони (росіяни - Главред) хочуть продовжувати війну щонайменше до осені, щоб максимально розширити свої територіальні завоювання", - сказав Стубб.

відео дня

Президент Фінляндії наголосив, що зустріч Путіна з президентом України Володимиром Зеленським у найближчі тижні видається малоймовірною. За його словами, у Кремлі традиційно користуються тактикою затягування часу, створюючи видимість можливих переговорів, але насправді не роблячи жодних кроків у цьому напрямку.

"Якщо метою була двостороння зустріч через два тижні після візиту до Вашингтона, тобто за тиждень після понеділка, то я вважаю це дуже малоймовірним. Російська тактика затягування триває", - зазначив він.

Водночас він зауважив, що зараз важливим стає питання, коли президент США Дональд Трамп втратить терпіння щодо Путіна. На думку Стубба, саме американський лідер має достатньо важелів, щоб змусити Москву сісти за стіл переговорів.

Як можуть закінчитись переговори Зеленського і Путіна

Дипломат Володимир Огризко зазначив, що Трамп змусив Путіна перейти до реальної дипломатії та вести діалог з Україною на рівних, що б’є по його іміджу. Він вважає, що місце зустрічі Зеленського і Путіна може стати ключовим: розглядають Швейцарію, але символічно було б провести її в Гаазі, де Путін мав би сидіти за ґратами.

Огризко вважає, що якщо Путін все ж приїде, зустріч із Зеленським відбудеться, але результат передбачуваний: вони проведуть час за одним столом і потім вийдуть до преси з взаємними звинуваченнями в непоступливості.

"Після цього Трамп скаже, що умиває руки, тому що він уже зупинив шість воєн - цього достатньо, щоб його номінували на Нобелівську премію миру. Нам він скаже робити далі що захочемо, але додасть, що США більше продавати зброю Україні не будуть, а будуть продавати її НАТО, і що Альянс буде робити з цією зброєю – це його справа. Але насправді нам, Україні, більше нічого від Штатів не треба, хіба що ще розвідувальні дані.Тому і такий розвиток подій буде нам на користь", - резюмував дипломат.

Зустріч Путіна і Зеленського - останні новини

Як повідомляв Главред, 22 серпня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним наразі не запланована. За його словами, вона нібито можлива лише після формування "порядку денного", якого поки немає.

Також ISW вважає, що Кремль не зацікавлений у зустрічі Путіна із Зеленським. Заяви Лаврова про "неготовність порядку денного" експерти розцінюють як частину стратегії затягування часу.

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця стверджує, що президент Зеленський готовий обговорювати питання українських територій лише на особистих переговорах із Володимиром Путіним. Він підкреслив, що позиція Зеленського базується на українському законодавстві та волі суспільства, яке не приймає поступок територіями заради миру.

Читайте також:

Про персону: Олександр Стубб

Кай-Йоран Александр Стубб - фінський і європейський державний діяч, дипломат. Президент Фінляндії з 1 березня 2024 року, колишній Прем'єр-міністр Фінляндії. У 2008 - 2011 роках був міністром закордонних справ Фінляндії, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Финляндия зустріч Зеленського з Путіним війна Росії та України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін тягне час: президент Фінляндії розкрив строк, доки РФ планує вести війну

Путін тягне час: президент Фінляндії розкрив строк, доки РФ планує вести війну

16:32Війна
Якою буде погода в Україні на День незалежності: українцям варто бути готовими

Якою буде погода в Україні на День незалежності: українцям варто бути готовими

15:56Синоптик
Аварія винищувача МіГ-29: у ЗСУ розкрили деталі загибелі "Привида Києва"

Аварія винищувача МіГ-29: у ЗСУ розкрили деталі загибелі "Привида Києва"

13:55Україна
Реклама

Популярне

Більше
Влупить +9, литимуть грозові дощі з градом: до України наближається потужний шторм

Влупить +9, литимуть грозові дощі з градом: до України наближається потужний шторм

Понад 70 років тому карту України перекроїли: як з'явилася наймолодша область

Понад 70 років тому карту України перекроїли: як з'явилася наймолодша область

Гороскоп на завтра 24 серпня: Скорпіонам - благословенний день, Водоліям - сварка

Гороскоп на завтра 24 серпня: Скорпіонам - благословенний день, Водоліям - сварка

Уперше за багато років: Ані Лорак кардинально змінила зачіску і стала блондинкою

Уперше за багато років: Ані Лорак кардинально змінила зачіску і стала блондинкою

Втрати ростуть, динаміка просування падає: Путін рознився через бої на фронті

Втрати ростуть, динаміка просування падає: Путін рознився через бої на фронті

Останні новини

16:58

РФ готує масований удар: у Мережі попередили про бомбардувальники з ракетами

16:44

До жовтня наступ РФ може сповільнитись: військовий назвав неочікувану причину

16:32

Путін тягне час: президент Фінляндії розкрив строк, доки РФ планує вести війну

16:28

Коли народжуються люди із даром цілителя: нумерологи назвали ТОП-4 дати

15:56

Якою буде погода в Україні на День незалежності: українцям варто бути готовими

В України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – ОгризкоВ України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – Огризко
15:54

В ідеальну яєчню кладуть одну добавку: розкрито головний секретВідео

15:44

Українська Атлантида: процвітаюче місто, яке затопили в часи СРСРВідео

15:41

Анна Трінчер купила дороге авто і закрила коментарі: що вона кажеВідео

15:39

Надійний і недорогий: механік назвав дешевий автомобіль, який варто купувати

Реклама
14:55

Референдум про території: ексглава МЗС розкрив сценарій завершення війниВідео

14:47

Чому помідори "застрягли" в рості: приховані причини і як розв‘язати проблему

14:15

Романтика на порозі: які ТОП-5 знаків зустрінуть кохання наприкінці серпня

13:55

Аварія винищувача МіГ-29: у ЗСУ розкрили деталі загибелі "Привида Києва"

13:48

Китай готовий відправити миротворців в Україну: є одна умова

13:44

Червоні прапорці: які ТОП-10 фраз не можна говорити чоловікам

13:09

Тест на уважність: де захована літера А – її треба знайти всього за 5 секунд

12:57

Карма в дії: на Луганщині підірвали причетних до звірств у Бучі росіянВідео

12:44

Як "оживити" сухі вологі серветки: швидкі домашні методи

12:28

"Не старається": чоловік Лорак кинув її в найважливіший момент

12:19

Китайський гороскоп на завтра 24 серпня: Собакам - депресія, Щурам - конфлікти

Реклама
12:05

Зеленський готовий говорити про обмін територіями з Путіним, - МЗС України

12:00

Джамала розповіла, як повернулася у форму після третіх пологів

11:37

"Путін виставляє Трампа дурнем": без якого кроку диктатор не піде на мирні переговори

11:29

У Києві прогриміли вибухи: збитий російський дрон упав просто на дорогу

10:57

Дупло - не вирок: перевірений спосіб продовження життя дереву

10:44

"Щоб душа померлого попрощалася з домом": чи можна прибирати вдома одразу після похоронуВідео

10:40

Чи зустрінуться Путін і Зеленський: в ISW розкрили приховані мотиви Кремля

09:58

Полум'я до небес, оголошено евакуацію: у США пролунали вибухи, яка причина

09:15

"РФ повинна виконати свою частину угоди": що задумав Путін

08:55

Молодик у Діві: кому зірки обіцяють успіх, любов і грошіВідео

08:49

РФ накрили вибухи: в домах тремтіли стіни, вибито шибки, палає залізничний район

08:06

Загинув, коли заходив на посадку: Україна втратила пілота винищувача МіГ-29

07:10

Де три відмінності між дівчатами з валізами: тільки найуважніший розгадає загадку

06:19

Чи можливий мир із Росією?Погляд

05:36

Гороскоп на завтра 24 серпня: Скорпіонам - благословенний день, Водоліям - сварка

05:00

Фортуна буде на боці п’яти знаків зодіаку 23 серпня: хто серед щасливчиків

04:35

Павуки зникнуть назавжди: який спрей із двох інгредієнтів можна зробити власноруч

03:32

Учені знайшли "нову Землю": з'ясувалося, де ховається невідома планета

02:30

На яких простирадлах найкорисніше спати: ідеальний варіант для шкіри, волосся і міцного сну

01:38

Молодий місяць змінить все: які ТОП-3 знаки зодіаку отримають шанс від долі

Реклама
00:50

РФ накопичила ракет і дронів: ворог готується до нових масованих атак

00:13

Втрати ростуть, динаміка просування падає: Путін рознився через бої на фронті

00:08

Напасть: з Кіркоровим сталася нова бідаВідео

22 серпня, п'ятниця
23:23

Ведучі телемарафону "Єдині Новини" знялися у зворушливому ролику

22:28

Україна на межі серйозного дефіциту: названо причини стрибка цін на хліб

22:16

Трамп розлютився через дії Путіна: "Я прийму дуже важливе рішення"Відео

21:58

Мертве море: чому найсолоніше озеро на Землі зникає

21:37

У Києва з'явився важливий аргумент: ексглава МЗС розкрив сценарій закінчення війниВідео

21:30

Не лише картопля - з чого насправді в Україні роблять чипсиВідео

21:14

Переговори США-Китай: чи готова Україна до них?Погляд

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінПотапНастя КаменськихСофія Ротару
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти