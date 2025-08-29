Рус
Путін "нікуди не дінеться": Зеленський про переговори з РФ і гарантії для України

Олексій Тесля
29 серпня 2025, 18:27
Росіяни робитимуть усе, щоб не проводити зустріч з Україною, каже президент.
Путін 'нікуди не дінеться': Зеленський про переговори з РФ і гарантії для України
Володимир Зеленський прокоментував підготовку до переговорів із Володимиром Путіним / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот

Головне із заяв Зеленського:

  • Один із блоків гарантій безпеки - це зброя для ЗСУ
  • Інші гарантій - формат 5 статті НАТО, а також санкції проти РФ

Один із блоків гарантій безпеки - це зброя для армії, він складається з трьох треків: вітчизняне, європейське виробництво та американська зброя, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Перший трек - вітчизняне наше виробництво. Дрони, технології тощо. Другий трек - європейське виробництво. ППО, артилерія тощо. Третій трек - американська зброя. Американська зброя - це коридор під назвою PURL, через НАТО, як фінансувати", - сказав Зеленський під час брифінгу в п'ятницю.

відео дня

За його словами, інші безпекові гарантії - це фінансування армії, безпекові гарантії у форматі 5 статті НАТО, а також санкції та російські активи, які можуть бути використані на відновлення України.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
/ Главред

Що відомо про підготовку переговорів із РФ

Президент зазначив, що Росія може пропонувати новий рівень для перемовин, щоб відтермінувати зустріч лідерів і показати США, що начебто вони конструктивні.

"Вони можуть пропонувати новий рівень. Для чого? Ми бачили ці сигнали в медіа. Я вважаю, що це відтермінування штучне, відтермінування зустрічі лідерів, тому що вони хочуть показати Сполученим Штатам Америки, що вони конструктивні росіяни, вони не конструктивні, на жаль, тому що люди гинуть", - сказав він.

За його словами, росіяни також хочуть відтермінувати введення санкцій. Своєю чергою, Україна хоче введення вторинних санкцій, тому що це може бути удар по російській економіці.

"Вагаються трохи партнери, зрозуміло, хочуть ще мати якийсь дипломатичний зв'язок із росіянами. Тому росіяни будуть робити все, щоб не зустрічатися. На мій погляд, вони дещо отримали, тому що була в них зустріч у США", - додав президент.

Він також зазначив, що війна все одно закінчиться, і Путін "нікуди не дінеться".

"Вони винні в цій війні. І винна сторона повинна закінчувати війну. І все одно відбудеться, в тому чи іншому форматі, війна закінчиться", - зазначив Зеленський.

Гарантії для України - думка експерта

Колишній співробітник СБУ та військовий експерт Іван Ступак поділився своїм поглядом на питання західних гарантій безпеки для України. На його думку, такі гарантії не дають реальної впевненості - сьогодні вони можуть існувати, а завтра зникнути. Політичні союзи розпадаються, лідери країн змінюються, і змусити когось дотримуватися зобов'язань, якщо він не хоче, практично неможливо.

Ступак вважає, що набагато дієвішим механізмом стане політична угода про розміщення в Україні приватних іноземних компаній - американських, британських, італійських - після завершення війни. Це, на його думку, буде справжнім фактором стримування і стимулом для підтримки.

Переговори про гарантії для України - новини за темою

Нагадаємо, раніше було названо варіанти гарантій безпеки України. У Reuters із посиланням на джерела повідомили, що США і союзники обговорюють варіанти військового захисту Києва від нападу РФ.

Раніше стало відомо, які гарантії безпеки для України просять у Трампа. Питання порушувалося на зустрічі голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з європейськими військовими представниками.

Як раніше повідомляв Главред, Лавров раніше висунув головну умову Кремля. Він підкреслив, що зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна наразі не запланована.

Інші новини:

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Володимир Зеленський Володимир Путін гарантії безпеки Переговори про припинення вогню
Путін "нікуди не дінеться": Зеленський про переговори з РФ і гарантії для України

