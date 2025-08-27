У переговорах щодо територій "компроміс неможливий": з'явився сумний прогноз

Володимир Фесенко вважає, що територіальне питання вирішуватиметься між президентом Володимиром Зеленським і диктатором РФ Володимиром Путіним.

Володимир Фесенко оцінив перспективи переговорів України з РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП, сайт Кремля

Важливе із заяв Фесенка:

Сторонам практично неможливо прийти до компромісу

Позиції РФ і України щодо територій залишаються незмінними

Політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив про те, що територіальне питання буде вирішуватися між президентом Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним.

В інтерв'ю Главреду він підкреслив, що залишається "тотальним скептиком", адже сторонам практично неможливо дійти компромісу в цьому питанні.

"З огляду на офіційні позиції щодо територіального питання Росії та України, які залишаються незмінними, навіть теоретичний компроміс щодо статусу окупованих територій (чиї вони - українські чи російські) неможливий", - переконаний експерт.

Він зазначає, що компроміс "узагалі неможливий", адже позиції Києва і Москви діаметрально протилежні й точок дотику між ними немає.

"Якби не було російської анексії окупованих регіонів, і залишалася б тільки проблема Криму, теоретично можна було б розглядати різні варіанти, то після анексії ще чотирьох областей восени 2022 року ситуація зайшла у повну безвихідь", - каже співрозмовник.

За його словами, це залишається одним із головних аргументів, чому так звана всеосяжна мирна угода - тупиковий шлях, який не принесе швидкого миру.

"Швидко домовитися не вийде, тому що питання територій - не єдине спірне, є безліч інших проблемних питань. Цей процес може зайняти багато місяців, а то й багато років, при цьому з цілої низки питань досить швидко ситуація зайде в глухий кут, і стане зрозуміло, що домовитися не вийде", - додав Фесенко.

Дивіться відео - інтерв'ю Володимира Фесенка:

Переговори про території: що говорять в ОП

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк висловився про можливе припинення бойових дій і поточну ситуацію на фронті.

Він наголосив, що з юридичного погляду Україна не має наміру визнавати втрату своїх територій і прагнутиме до їхнього повернення переважно дипломатичними та іншими ненасильницькими способами.

Подоляк уточнив, що йдеться про регіони, які наразі фактично перебувають під контролем Росії.

Раніше Фрідріх Мерц назвав терміни зустрічі Зеленського і Путіна. Канцлер Німеччини сумнівається, що у Путіна вистачить сміливості прийти на двосторонній саміт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Зеленський, Трамп і Путін можуть зустрітися вже на тижні. Європа отримала сигнал від США з приводу можливої зустрічі.

Як повідомляв Главред, Зеленський заявив, що тема окупованих територій стане предметом його потенційної розмови з російським президентом Володимиром Путіним. Про це він сказав під час брифінгу після зустрічі з Дональдом Трампом у США, яку назвав найкращою з усіх попередніх.

Про персону: Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

