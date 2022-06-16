Статус кандидата на вступ до Євросоюзу для України може розлютити Путіна - CNN

Статус України як кандидата на членство в ЄС розлютить Путіна / Фото УНІАН

Статус кандидата на вступ до Євросоюзу для України може розлютити президента країни-агресора РФ Володимира Путіна. Таку думку озвучив американський журналіст Люк МакГі в статті для CNN.

"Раніше Москва заявляла, що вступ до ЄС буде рівнозначний вступу до НАТО, і проти цього твердження важче заперечити зараз, коли ЄС стає настільки відверто геополітичним", - пише автор.

Аналітик нагадав, що Росія вже дуже різко відреагувала на пропозицію про те, щоби члени Євросоюзу Фінляндія та Швеція вступили в НАТО.

"Той факт, що Україну тепло прийняв інститут, настільки пов'язаний із Заходом, безсумнівно, буде розцінений Путіним як акт агресії", - пише МакГі.

Журналіст вважає, що хоча більшість європейських країн твердо підтримує Україну в її боротьбі з агресією Росії, далеко не факт, що бажання Києва отримати членство в ЄС буде виконано.

"Це відбудеться не скоро, але цілком ймовірно, що ЄС докладе особливих зусиль, щоби підтримати Україну після її вторгнення з боку Росії", - йдеться в статті.

"З політичних і процедурних причин можливо, що ЄС в кінцевому підсумку вирішить, що зараз не час. І навіть якби вони погодилися з думкою президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн про те, що Україна повинна бути розглянута на предмет членства, можуть пройти роки, навіть десятиліття, перш ніж це стане реальністю", - зазначив аналітик.

Вступ України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку України на вступ до ЄС. На Банковій рішення назвали історичним моментом.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 1 березня заявив, що заявка на вступ України до Євросоюзу за прискореною процедурою прийнята Європарламентом. Документ на стадії розгляду.

8 квітня глава Єрмак заявив, що заявку України про вступ до Євросоюзу подадуть цього літа.

17 квітня заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна заповнила опитувальник про статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

24 квітня Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг виступив проти вступу України до Європейського Союзу. Він вважає, що модель відносин між Європою та Україною повинна відрізнятися від повноправного членства.

27 травня стало відомо, що Греція і Кіпр підтримують вступ України до Євросоюзу, але виступають проти прискореного процесу.

16 червня, до столиці України прибули лідери чотирьох європейських країн - президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоханніс.

Представник Єлисейського палацу, відповідаючи, чому візит відбувається саме зараз, сказав, що його краще було здійснити перед самітом ЄС. На ньому буде обговорюватися заявка Києва на членство в Євросоюзі. У п'ятницю, 17 червня, своє рішення з цього питання має оголосити Єврокомісія.

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