"Мене щось повело": Остап Ступка зізнався, з чого почався його роман із Маргаритою Ткач

58-річний Ступка розповів, від чого він намагався сховатися в обіймах подруги.

https://glavred.net/starnews/menya-chto-to-povelo-ostap-stupka-priznalsya-s-chego-nachalsya-ego-roman-s-margaritoy-tkach-10712060.html Посилання скопійоване

Остап Ступка дружина - актор розкрив, коли почався його роман з Маргаритою Ткач / колаж: Главред, фото: instagram.com/ostap.stupka

Коротко:

Остап Ступка і Маргарита Ткач разом уже понад рік

Артист розповів передісторію їхнього роману

Український актор Остап Ступка перебуває у стосунках із театрознавицею та арт-менеджеркою Маргаритою Ткач. Між закоханими значна різниця у віці - 35 років.

Проте пара щаслива разом уже понад рік. Стосунки між Ступкою і Ткач зав'язалися, коли артист ще перебував у шлюбі зі своєю четвертою дружиною. Про це сам Остап розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

При цьому актор зазначив - хоч він і був фактично одружений, стосунки між ним і дружиною до моменту зустрічі з Маргаритою вже давно не були подружніми. "Ми жили під одним дахом, але в різних кімнатах квартири. Це переросло в дружбу. Воно не могло довго тягнутися насправді, тому що не можуть люди довго жити як сусіди. Ну, правда. Із цим треба щось робити. Красиво закінчувати, подякувати одне одному за проведені роки й починати щось нове. ... Тоді в мене був період певної самотності. І я дуже не люблю цей стан. І щоб сильно не стрибнути в цю самотність, мене щось повело (до Маргарити - прим. редактора)", - каже артист.

Остап Ступка дружина - актор розкрив, коли почався його роман з Маргаритою Ткач / Скриншот YouTube

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що ексведучий "Орла і Решки", шоумен Євген Синельников вдруге стане батьком. Це буде перша спільна дитина для нього і його другої дружини Наталії.

Також український актор-воїн Данило Мірешкін повідомив про розлучення з дружиною - акторкою Ксенією Даниловою. Шлюб артистів почав руйнуватися ще до початку повномасштабної війни.

Читайте також:

Про персону: Остап Ступка Остап Ступка - український актор театру і кіно, телеведучий. Народний артист України (2009). Син народного артиста СРСР Богдана Ступки, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред