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Краще б вони замість кандидатства України в ЄС дали б зброю - Арестович

14 червня 2022, 09:45

Радник глави ОП пояснив, що зброя може допомогти швидше завершити війну.

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Краще б вони замість кандидатства України в ЄС дали б зброю-Арестович / скріншот

Олексій Арестович вважає, що Україні краще отримати важке озброєння, ніж кандидатство в ЄС.

Радник Голови ВП в бесіді з Макром Фейгіном пояснив, що зброя може допомогти швидше завершити війну.

"Між нами, краще б вони замість кандидатства України в ЄС дали б зброю. Ми б самі розібралися з кандидатством і всім іншим", – заявив Олексій Арестович.

Радник голови ОП додав, мовляв, зайвим цей статус не буде. Однак згадав, що Туреччина є кандидатом на вступ до Євросоюзу, але не є членом.

"Війну зупинило б членство в ЄС. Туреччина скільки у нас сидить кандидатом? Ми можемо стати таким другим особистим випадком. Як заявляють окремі політики, може знадобитися десятки років для вступу в ЄС", - сказав він.

читайте також"Це win-win для всіх": Кулеба закликав ЄС відкинути страхи і дати Україні статус кандидатаНагадаємо, керівники фракцій слідом за рішенням Європарламенту закликали надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ до Євросоюзу вже на саміті ЄС, який запланований на 23-24 червня.

Керівник Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн підкреслила, що ЄС повинен докласти максимум зусиль для вирішення питання щодо вступу України до ЄС. За словами чиновника, це не тільки стратегічний інтерес Європи, але і її борг.

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Євросоюз Олексій Арестович
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