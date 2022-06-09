Лідери Європарламенту закликали на саміті 23-24 червня вирішити питання України у Євросоюзі

Терміни вступу України до ЄС залежать від дій Києва - Єврокомісія / Колаж УНІАН, Reuters

Керівники фракцій вслід за рішенням Європарламенту закликали надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ до Євросоюзу вже на саміті ЄС, який заплановано на 23-24 червня. Проти такої ідеї виступають Франція та Німеччина, на Київ підтримають декілька держав, серед яких і Ірландія. Прихильники України стверджують, що українці своїми життями відстояли право на вступ до ЄС. Противники говорять про неготовність української держави і посилаються на досвід інших країн, які євроінтегрувалися протягом 5-8 років.

Як повідомляє RTE, на саміті ЄС 23-24 червня, в рамках якого розглядатимуться заявки України, Грузії та Молдови на отримання статусу країни-кандидата на вступ до ЄС, найбільше шансів на успіх саме у Києва. Найменше шансів у Тбілісі - грузинська влада частково демонструє свою проросійську політичну позицію.

читайте такожНе давати козирів Путіну: Україна вимагає від Європи конкретики щодо вступу до ЄСКрім того, наводяться аргументи оптимістів і скептиків надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

Аргументи країн за статус України як країни-кандидата в ЄС

Україна повинна отримати можливості для швидкого відновлення після війни завдяки вступу до ЄС

Український народ відстояв своє право на вступ до Євросоюзу на полі бою

Аргументи противників стрімкого вступу України до Євросоюзу

Процедури швидкого вступу до ЄС немає, досвід інших країн показує, що для реалізації всього механізму потрібно не менше 5-8 років

Україна повинна не тільки завершити війну, а й відновити економіку, а також врегулювати проблемні питання з судовою системою, корупцією, антимонопольним законодавством.читайте такожУкраїні не потрібна альтернатива вступу до ЄС: Зеленський заявив Заходу про чітку позицію Києва

Не всі країни готові підтримати спеціальну процедуру прискореного вступу України до ЄС.

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Позиція Євросоюзу

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що терміни вступу України до ЄС залежать від дій української держави. Йдеться про післявоєнне відновлення і реформи.

"Хотіла б підкреслити, що дуже багато залежить від самої України – від того, як їй вдасться відновитися після закінчення цієї війни, у чому ми будемо їй допомагати, як вона реалізує реформи, як позбудеться олігархів, як проведе необхідні економічні перетворення", - сказала вона.

Україна розраховує вступити до ЄС за 2 роки

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у Києві очікують на позитивне рішення щодо надання Україні статусу країни-кандидата до ЄС вже в червні. За 2 роки Україна розраховує на повноцінний вступ до Євросоюзу.

"Ми очікуємо, що в червні 2022 року Європейська комісія рекомендує Україну для членства і що за два роки Україна стане повноправним членом ЄС", - підкреслив Денис Шмигаль.читайте такожВеликі країни ЄС проти надання Україні статусу кандидата на членство - Драгі

Нагадаємо, 8 червня Європарламент підтримав резолюцію, в рамках якої рекомендував Євросоюзу надати Україні статус країни-кандидата на вступ до ЄС.

Вступ України до ЄС

Президент Володимир Зеленський 9 травня під час зустрічі з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн сказав, що Україна заповнила і передала другу частину опитувальника для вступу до ЄС. Документ було відправлено на подальший розгляд Брюсселем.

У Європейській Раді заявили, що заявку України на вступ до ЄС розглянуть у червні. Разом з нею вивчать аналогічні документи щодо євроінтеграції Грузії та Молдови.

Керівниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн підкреслила, що ЄС повинен докласти максимум зусиль для вирішення питання щодо вступу України до ЄС. За словами чиновника, це не тільки стратегічний інтерес Європи, а й її борг.

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