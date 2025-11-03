"Більше не можу це приховувати": MamaRika розповіла гірку правду про себе

Коротко:
- МамаРіка розкрила деталі свого стану
- Артистка багато чого приховувала під сценічною посмішкою
Українська співачка MamaRika (Анастасія Середа) розкрила ту частину свого життя, з якою раніше не були знайомі її шанувальники. За картинкою яскравої, дотепної і завжди веселої зірки ховалися душевний біль і особисті протиріччя.
Нині МамаРіка виснажена спробами стримувати це, тому переживає вкрай непростий період. Про це артистка розповіла у своєму блозі в Instagram.
"В мене зараз дуже важкий період. Я буквально знищена морально і фізично. Я не жаліла себе зовсім останні роки, і тупо загнала себе! Моє тіло дало збій, про психіку я взагалі мовчу. Я не знаю, як ми взагалі з вами не [збожеволіли] за ці чотири роки! Сьогодні весь день реву і розумію: я в мінусі, і більше не можу це приховувати за маскою роботи, зайнятості, посмішки через сльози. Я жива, і я [втомилася] жити в постійному стресі! Я маю право проживати ці емоції! Знаю, що я вийду з цього, бо я сильна, але зараз я просто зламана. Моя сім'я - це, мабуть, єдине, що мене зараз дійсно тримає", - розповіла МамаРіка. Вона також опублікувала фото, на якому плаче на плечі чоловіка.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що ексведучий "Орла і Решки", шоумен Євген Синельников вдруге стане батьком. Це буде перша спільна дитина для нього і його другої дружини Наталії.
Також український актор-воїн Данило Мірешкін повідомив про розлучення з дружиною - акторкою Ксенією Даниловою. Шлюб артистів почав руйнуватися ще до початку повномасштабної війни.
Читайте також:
- Губи в губи: палкий поцілунок Могилевської та Козловського розбурхав Мережу
- Євробачення 2026: три країни-сусіди України оголосили про повернення на конкурс
- Чоловік Наталії Могилевської вперше вийшов на публіку - який він має вигляд
Про персону: MamaRika
Анастасія Середа (Кочетова), відома як MamaRika, у 2008-2015 рр. як Еріка - українська співачка. Еріка понад 40 разів знімалася для обкладинок журналів. Зокрема для таких, як: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Відповіла на запитання інтернет-користувачів у рамках понад 60 онлайн-конференцій. Дала понад 13000 інтерв'ю для національних і регіональних ЗМІ. Брала участь більш ніж у 250 телепрограмах. Двічі входила до числа найкрасивіших жінок України за версією журналу Viva! і стала однією з найуспішніших українських зірок шоу-бізнесу за версією журналу "Фокус".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред