"Більше не можу це приховувати": MamaRika розповіла гірку правду про себе

МамаРіка зіткнулася із серйозною проблемою.

MamaRika зараз - що відбувається зі співачкою сьогодні / колаж: Главред, фото: instagram.com/mamarika_official

МамаРіка розкрила деталі свого стану

Артистка багато чого приховувала під сценічною посмішкою

Українська співачка MamaRika (Анастасія Середа) розкрила ту частину свого життя, з якою раніше не були знайомі її шанувальники. За картинкою яскравої, дотепної і завжди веселої зірки ховалися душевний біль і особисті протиріччя.

Нині МамаРіка виснажена спробами стримувати це, тому переживає вкрай непростий період. Про це артистка розповіла у своєму блозі в Instagram.

"В мене зараз дуже важкий період. Я буквально знищена морально і фізично. Я не жаліла себе зовсім останні роки, і тупо загнала себе! Моє тіло дало збій, про психіку я взагалі мовчу. Я не знаю, як ми взагалі з вами не [збожеволіли] за ці чотири роки! Сьогодні весь день реву і розумію: я в мінусі, і більше не можу це приховувати за маскою роботи, зайнятості, посмішки через сльози. Я жива, і я [втомилася] жити в постійному стресі! Я маю право проживати ці емоції! Знаю, що я вийду з цього, бо я сильна, але зараз я просто зламана. Моя сім'я - це, мабуть, єдине, що мене зараз дійсно тримає", - розповіла МамаРіка. Вона також опублікувала фото, на якому плаче на плечі чоловіка.

MamaRika зараз - що відбувається зі співачкою сьогодні / фото: instagram.com/mamarika_official

Про персону: MamaRika Анастасія Середа (Кочетова), відома як MamaRika, у 2008-2015 рр. як Еріка - українська співачка. Еріка понад 40 разів знімалася для обкладинок журналів. Зокрема для таких, як: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Відповіла на запитання інтернет-користувачів у рамках понад 60 онлайн-конференцій. Дала понад 13000 інтерв'ю для національних і регіональних ЗМІ. Брала участь більш ніж у 250 телепрограмах. Двічі входила до числа найкрасивіших жінок України за версією журналу Viva! і стала однією з найуспішніших українських зірок шоу-бізнесу за версією журналу "Фокус".

