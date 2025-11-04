'Кілл-зона' розширюється: офіцер розповів про ситуацію під Покровськом

Українські військові відбивають атаки і фіксують високі втрати окупантів у бойових зіткненнях.

Ворог стикається з проблемами логістики та не досягає точок накопичення / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, УНІАН

Коротко:

Росіяни продовжують тиск на Покровськ

Окупанти діють малими групами та втрачають техніку і живу силу

Ворог атакує місто, але більшість груп не доходять до точок накопичення

Російські окупаційні війська продовжують тиснути на Покровськ Донецької області, застосовуючи броньовану та легкоброньовану техніку.

Про це заявив майор Володимир Назаренко – заступник командира 4-го батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади "Рубіж" Національної гвардії України, офіцер "Легіону Свободи" в ефірі телеканалу "Еспресо". Він зазначив, що ситуація в місті залишається дуже складною.

Тактика ворога та втрати

Коментуючи тактику ворога, Назаренко підкреслив: "Насправді в більшості випадків зростають не їхні успіхи, а їхні втрати. На жаль, ворог готовий на ці втрати, і не лише у живій силі, але й у техніці, боєприпасах та гарматах."

Він додав, що росіяни діють малими групами, іноді задіюючи бронетехніку, обшиту щитами та решітками. Ті групи, що прориваються через артилерійський та безпілотний вогонь, вступають у прямі стрілецькі сутички.

"Найбільша проблема – це логістика та пересування. Так звана "кілл зона" постійно розширюється. Ворог через обраний темп зазнає величезних втрат, адже в більшості випадків його групи не доходять навіть до точок накопичення," – зазначив офіцер.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Можливі напрямки подальшого наступу – думка експерта

Військово-політичний експерт Олександр Коваленко з групи "Інформаційний спротив" вважає, що у разі захоплення Покровська російським силам найдоцільніше просуватися в напрямку Добропілля. За його словами, хоча дії ворога можуть бути непередбачуваними, з точки зору військової логіки саме цей маршрут виглядає найбільш обґрунтованим.

Коваленко додає, що після контролю над Покровськом російські війська, ймовірно, спробують одночасно просунутися до Добропілля та відкрити новий напрямок наступу на Дружківку.

Ситуація в Покровську - новини за темою

Як повідомляв Главред, російські окупанти за останні дні не мали успіху на Покровському напрямку. У самому Покровську зосереджено до 300 російських військових, триває активна бойова робота. Паралельно з цим триває зачистка Куп’янська на Харківщині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Крім того, Сили оборони України проводять успішні контрнаступальні операції в районі Добропілля Донецької області. За минулу добу українським захисникам вдалось просунутись вперед. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Нагадаємо, що російські окупанти намагаються тиснути в Покровську, щоб закріпитися і захопити все місто. Групи росіян є практично у всіх кварталах і районах міста. Про це заявив військовослужбовець 68 окремої єгерської бригади з позивним "Гусь".

Про джерело: бригада НГУ "Рубіж" 4-та бригада оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука (4 БрОП, в/ч 3018), відома також як Бригада швидкого реагування НГУ "Рубіж" — з'єднання Національної гвардії України прямого підпорядкування, що перебуває у високій бойовій готовності. Бригада створена за стандартами НАТО, ключовою відмінністю є експертне забезпечення, високоякісний відбір бійців і технічне оснащення. Дислокована у смт Гостомель Київської області. Бригада є бойовою одиницею, структура та управління якої побудовані на зразок армійських підрозділів передових країн світу. Для тактичного планування застосовується американська модель прийняття рішень. У рамках кампанії "Гвардія наступу" отримала назву "Рубіж", повідомляє Вікіпедія.

