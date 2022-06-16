В Україну прибули з візитом Шольц, Макрон і Драгі

Шольц, Макрон і Драгі у vip-вагоні Укрзалізниці / Фото соцмережі

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі в четвер, 16 червня, відвідають Київ.

Німецький телеканал ZDF повідомив, що Шольц, Макрон і Драгі сьогодні вночі виїхали до Києва з польського міста Жешува.

"Шольц, Макрон і Драгі зустрілися вночі в польському місті Жешув, звідки вони продовжують шлях в Україну. Візит задуманий як знак підтримки України. Переговори з українським урядом, імовірно, будуть присвячені ходу війни, можливого вступу України в ЄС та подальшої допомоги країні", - пише телеканал.

Повідомляється також, що у Шольца "є якісь позитивні новини для України".

За неофіційною інформацією лідери Німеччини, Франції та Італії вже в Києві. Про це повідомляло італійське телебачення.

Видання La Repubblica опублікувало фото делегації у vip-вагоні Укрзалізниці.

Шольц, Макрон і Драгі їдуть в Україну / Фото соцмережі

Шольц, Макрон та Драгі на шляху до Києва / Фото repubblica.it

Пізніше голова правління Укрзалізниці Олександр Камишин підтвердив, що лідери Франції, Італії та Німеччини прибули в Україну спецпоїздом УЗ.

"Для мене сьогодні це була третя ніч у поїзді поспіль. Але не лише я провів сьогоднішню ніч у поїзді", - написав він і опублікував у Telegram фото Макрона, Шольца та Драгі.

Приїзд Шольца, Макрона і Драгі в Україну

Вперше про візит прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлера Німеччини Олафа Шольца і президента Франції Еммануеля Макрона заговорили ще минулими вихідними. Пізніше з'явилася інформація, що Макрон, Шольц і Драгі приїдуть в Київ вже 16 червня, але в Німеччині та Франції цю дату не підтверджували.

Як повідомляв Главред, 19 травня Італія подала в ООН мирний план завершення війни Росії проти України. Документ включає чотири пункти - припинення вогню, демонтаж ліній бойових зіткнень, короткостроковий вступ України в ЄС без інтеграції в НАТО і поява нового договору про мир і безпеку в Європі.

4 червня теоеканал CNN з посиланням на власні джерела повідомив, що представники США, Європи та Великої Британії обговорюють план завершення війни в Україні. Однак Київ у таких консультаціях не бере участі. Журналісти уточнили, що це діалог про те, які б моделі міг запропонувати Захід Україні для завершення війни.

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