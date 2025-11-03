Рус
Динамо повторило власний антирекорд: що приховує сумна статистика

Руслан Іваненко
3 листопада 2025, 23:41
Шахтар обігрує Динамо та закріплює лідерство у турнірній таблиці після 11 туру УПЛ.
Динамо повторило власний антирекорд: що приховує сумна статистика
Кияни переривають рекордну серію без поразок після поразки від Шахтаря / колаж: Главред, фото: uefa.com

Коротко:

  • Шахтар переміг Динамо 3:1 у центральному матчі 11 туру УПЛ
  • Динамо зазнало першої поразки у чемпіонаті України з травня 2024
  • Київський клуб не перемагав Шахтаря в УПЛ з квітня 2021 року

У центральному матчі 11-го туру Української Прем'єр-ліги Шахтар здобув перемогу над Динамо з рахунком 3:1. Поєдинок відбувся у неділю, 2 листопада, у Львові.

Через цю поразку кияни повторили свій клубний антирекорд у протистоянні з "гірниками", повідомляє "Суспільне Спорт".

"Зазнавши поразки від Шахтаря, Динамо повторило найдовшу безвиграшну серію проти одного клубу в чемпіонаті України. Вона наразі складає вісім матчів", – йдеться у повідомленні.

Остання перемога Динамо над Шахтарем у Прем'єр-лізі була в квітні 2021 року з рахунком 1:0. Після цього команда чотири рази зіграла внічию та ще стільки ж програла. Інша аналогічна серія без перемог тривала три роки п’ять місяців і також була проти Шахтаря.

За останні 17 матчів УПЛ проти "гірників" кияни здобули лише одну перемогу при шести нічиїх та десяти поразках, а баланс голів становить 13:27.

Перервано рекордну серію Динамо

Для Динамо ця поразка стала першою у чемпіонаті України з травня 2024 року, перервавши рекордну серію з 42 матчів без поразок – 27 перемог та 15 нічиїх.

Наразі Шахтар очолює турнірну таблицю з 24 очками, маючи сім перемог, чотири нічиї та одну поразку. Динамо йде другим разом із Кривбасом та ЛНЗ, відстаючи від лідера на чотири очки.

Експертна думка: Сабо про "Класичне"

Ексфутболіст і колишній тренер Динамо Йожеф Сабо дав оцінку "Класичному" в коментарі BLIK. За його словами, виступ киян залишив бажати кращого, і зараз обидві команди перебувають на різних рівнях.

"Гра була доволі цікавою для нейтральних глядачів і фанатів Шахтаря, але водночас помітно багато помилок з обох боків. Особливо бракувало точності у передачах у діях Динамо. Можливо, кияни занадто налаштувалися на результат і через це перегоріли", – зазначив Сабо.

Експерт також підкреслив індивідуальну перевагу гравців Шахтаря: "На голову сильніші за динамівців. У Динамо практично відсутня середня лінія, гравці, здатні організувати атаку, відсутні".

Футбол - новини за темою

Як повідомляв Главред, після переходу захисника збірної України Іллі Забарного в ПСЖ, де виступає росіянин Матвій Сафонов, паризький клуб може поповнити склад ще одним гравцем з російським паспортом.

Крім того, відомий футбольний коментатор і журналіст Віктор Вацко заявив, що у вінгера "Динамо" Андрія Ярмоленка більший вплив на команду, ніж у тренера Олександра Шовковського.

Нагадаємо, що Команда Олександра Шовковського здобула вольову перемогу над Шахтарем у Кубку України та вийшла у чвертьфінал турніру. Для Динамо це стала перша перемога над донеччанами за останні чотири роки.

