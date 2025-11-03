Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Не можу збагнути й прийняти": дружина Дизеля Яценко вперше висловилася про смерть музиканта

Анна Підгорна
3 листопада 2025, 23:51
12
Відхід фронтмена Green Grey був несподіваним для його близьких.
Андрій Дизель Яценко з дружиною
Андрій Яценко помер - дружина Diezel прокоментувала смерть чоловіка / колаж: Главред, фото: facebook.com/diezel.greengrey

Стисло:

  • Андрій Яценко помер 22 жовтня
  • Вдова музиканта лише зараз публічно прокоментувала трагедію

Український музикант і лідер гурту Green Grey Андрій Diezel Яценко помер 20 жовтня 2025 року у віці 55 років. Смерть артиста настала від ішемічної хвороби серця.

Дружина Дизеля Євгенія звинувачувала себе за те, що не змогла змусити його вчасно пройти обстеження. Нещодавно вона вперше дала коментар про смерть чоловіка. Вдова Яценка зізнається - не змогла змиритися зі смертю Андрія.

відео дня

"Наразі не можу збагнути й прийняти те, що його немає з нами. Він не хворів, не жалівся на стан здоров'я. Це була дуже щира людина, котра до останнього боролася за права музикантів… Це величезна втрата для музикального світу, для українських музикантів, бо Андрій розвивав культуру, давав музикантам виражатися", - розповіла Євгенія Яценко в розмові з "ЖВЛ Представляє".

Дивіться відео з дружиною Дизеля Євгенією:

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що ексведучий "Орла і Решки", шоумен Євген Синельников вдруге стане батьком. Це буде перша спільна дитина для нього і його другої дружини Наталії.

Також український актор-воїн Данило Мірешкін повідомив про розлучення з дружиною - акторкою Ксенією Даниловою. Шлюб артистів почав руйнуватися ще до початку повномасштабної війни.

Читайте також:

Про гурт: Green Grey

Green Grey - український рок-гурт, заснований у Києві навесні 1993 року. У творчості простежується суміш різноманітних стилів і музичних напрямків: рок, поп, фанк, тріп-хоп, дабстеп, техно, електро тощо. Дизель і Мурік жартома назвали свій стиль "укр-попом" за аналогією з "брит-попом".

Green Grey першими в історії української музики двічі брали участь у церемонії нагородження MTV Europe, уклали контракт із компанією Pepsi в 1996 році, почали виступати одночасно з живим діджеєм і професійним балетом, організовували рок-шоу з використанням спецефектів, піротехніки та сценічних трансформацій.

На сьогоднішній день гурт випустив сім студійних альбомів, дві компіляції найкращих пісень і концертний альбом "Дві епохи".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Green Grey новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Кілл-зона" розширюється: офіцер розповів про ситуацію під Покровськом

"Кілл-зона" розширюється: офіцер розповів про ситуацію під Покровськом

00:43Фронт
З чіткими термінами служби: МО України анонсувало нові контракти для військових

З чіткими термінами служби: МО України анонсувало нові контракти для військових

22:45Війна
Фламінго вже летять по росіянах - який "реванш" готує Кремль та чого чекати українцям

Фламінго вже летять по росіянах - який "реванш" готує Кремль та чого чекати українцям

21:15Війна
Реклама

Популярне

Більше
Чому 4 листопада не можна важко працювати: яке церковне свято

Чому 4 листопада не можна важко працювати: яке церковне свято

Карта Deep State онлайн за 3 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Штраф до 8500 гривень: коли міняти шини, щоб уникнути покарання по закону

Штраф до 8500 гривень: коли міняти шини, щоб уникнути покарання по закону

Повісток стане більше: ТЦК будуть шукати військовозобов'язаних по-новому, деталі

Повісток стане більше: ТЦК будуть шукати військовозобов'язаних по-новому, деталі

Китайський гороскоп на завтра 4 жовтня: Бикам - зрив, Козлам - помилки

Китайський гороскоп на завтра 4 жовтня: Бикам - зрив, Козлам - помилки

Останні новини

00:52

"Мене щось повело": Остап Ступка зізнався, з чого почався його роман із Маргаритою Ткач

00:43

"Кілл-зона" розширюється: офіцер розповів про ситуацію під Покровськом

03 листопада, понеділок
23:56

Складний тест на IQ: чи можете ви знайти число чотири у морі сімок за 7 секунд

23:51

"Не можу збагнути й прийняти": дружина Дизеля Яценко вперше висловилася про смерть музикантаВідео

23:41

Динамо повторило власний антирекорд: що приховує сумна статистика

Запоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після ПокровськаЗапоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після Покровська
23:19

"Більше не можу це приховувати": MamaRika розповіла гірку правду про себе

23:07

Експерти закликали виливати засіб для миття посуду в каналізацію у листопадіВідео

22:45

З чіткими термінами служби: МО України анонсувало нові контракти для військових

22:41

Чому не варто віджимати пакетик чаю: пояснення, яке здивує навіть любителів напою

Реклама
22:02

"Червоні лінії" сусідства: що не можна робити на ділянці без дозволу сусіда

21:50

"Початок вилазити": мама 24-річної дівчини Ступки повстала проти їхнього роману

21:44

"Дрони і ракети по Рубльовці": розкрито справжню ціль ударів України по Москві

21:36

Орбан готує "енергетичну угоду" для Трампа: в ЗМІ дізналися, що вона передбачає

21:19

Ви самі притягнете до себе біду: прикмети, які не можна порушувати у свято 4 листопада

21:15

Фламінго вже летять по росіянах - який "реванш" готує Кремль та чого чекати українцямВідео

20:57

Росія вдарила по базуванню українських військ - ДБР почало розслідування

20:52

Чоловік Наталії Могилевської вперше вийшов на публіку - який він має вигляд

20:32

Навіщо заморожувати хліб: експертка назвала неочікувані переваги

20:04

"Фламінго", "Рута" й "Нептун" уже працюють: Зеленський дав обіцянку до кінця рокуВідео

19:51

Світла знову не буде: оновлений графік відключень електрики на 4 листопада

Реклама
19:45

Як підготувати сад до зими: сім осінніх помилок, які можуть згубити рослиниВідео

19:41

Багато хто робить помилку: два хитрі правила, як прати тюль

19:39

Дарвін би здивувався: чому успішні люди обирають життя без дітей

19:39

Україну накриє різке похолодання: названо області, де вируватиме потужний шторм

19:32

Прокуратура та Верховний Суд знищують гарантії права на апеляційне оскарження, - експерт розповів деталі

19:31

Як прогріти салон авто за лічені хвилини - допоможуть дві "забуті" кнопкиВідео

19:25

"Дати визначені": Зеленський заінтригував заявою про Куп'янськ і ПокровськВідео

19:10

Як Сили оборони України на місяці випиляли цілу російську галузьПогляд

19:05

Влупила нова магнітна буря: українців попередили про 6-бальний шторм

18:49

Сирський повідомив про успішний контрнаступ на Донеччині - що відомо

18:46

Дизель і бензин "візьмуть розгін": експерт озвучив нові ціни на АЗС

18:46

Змови та бунти: чому в Туреччині страчували за вживання кави

18:39

Військовий експерт заявив, що РФ буде намагатися відкрити новий напрямок на фронті

18:12

Не доведеться навіть бруднити руки: лайфхак, як швидко приготувати тюфтельки

18:10

"Вибачаюсь" не працює: мовознавці пояснили, як правильно просити вибачення

18:00

Єврокомісія представить звіт про прогрес України на шляху до ЄС: чого очікувати

17:56

Куди підуть росіяни після окупації Покровська - названо основні напрямки

17:47

ВМС атакували елітний підрозділ РФ у Чорному морі - подробиці зухвалої операціїВідео

17:44

На смак як бабусині: рецепт лінивих пиріжків з яйцем і цибулею без ліпки

17:27

Професія мрії чи пастка: як правильно обрати спеціальність у закордонному університеті

Реклама
17:27

Популярні продукти в Україні стрімко дешевшають: скільки це триватиме

16:59

У мережі з'явився Акт ревізії "Укренерго" часів Кудрицького: аудитори знайшли мільйонні премії та мільярдні збитки

16:56

Причина, про яку знають одиниці: навіщо білити дерева восени

16:55

Євробачення 2026: три країни-сусіди України оголосили про повернення на конкурсВідео

16:51

У кіно з 15 січня: зʼявився офіційний тизер романтичної комедії "Випробувальний термін" з Кузнєцовою, Парастаєвим і Довженком у головних роляхВідео

16:48

Повісток стане більше: ТЦК будуть шукати військовозобов'язаних по-новому, деталі

16:38

Розвідники знищили важливі об'єкти російської ППО в Криму: деталі операціїВідео

16:36

Долар і євро стрімко злетіли після падіння: новий курс валют на 4 листопада

16:29

Дешево і геніально: чому українці обрали солому, а не дерево

16:08

М’ясокомбінат замість моргу: росіяни завалені тілами своїх військових на Покровському напрямку

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти