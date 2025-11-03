"Не можу збагнути й прийняти": дружина Дизеля Яценко вперше висловилася про смерть музиканта

Відхід фронтмена Green Grey був несподіваним для його близьких.

Андрій Яценко помер - дружина Diezel прокоментувала смерть чоловіка / колаж: Главред, фото: facebook.com/diezel.greengrey

Андрій Яценко помер 22 жовтня

Вдова музиканта лише зараз публічно прокоментувала трагедію

Український музикант і лідер гурту Green Grey Андрій Diezel Яценко помер 20 жовтня 2025 року у віці 55 років. Смерть артиста настала від ішемічної хвороби серця.

Дружина Дизеля Євгенія звинувачувала себе за те, що не змогла змусити його вчасно пройти обстеження. Нещодавно вона вперше дала коментар про смерть чоловіка. Вдова Яценка зізнається - не змогла змиритися зі смертю Андрія.

"Наразі не можу збагнути й прийняти те, що його немає з нами. Він не хворів, не жалівся на стан здоров'я. Це була дуже щира людина, котра до останнього боролася за права музикантів… Це величезна втрата для музикального світу, для українських музикантів, бо Андрій розвивав культуру, давав музикантам виражатися", - розповіла Євгенія Яценко в розмові з "ЖВЛ Представляє".

Про гурт: Green Grey Green Grey - український рок-гурт, заснований у Києві навесні 1993 року. У творчості простежується суміш різноманітних стилів і музичних напрямків: рок, поп, фанк, тріп-хоп, дабстеп, техно, електро тощо. Дизель і Мурік жартома назвали свій стиль "укр-попом" за аналогією з "брит-попом". Green Grey першими в історії української музики двічі брали участь у церемонії нагородження MTV Europe, уклали контракт із компанією Pepsi в 1996 році, почали виступати одночасно з живим діджеєм і професійним балетом, організовували рок-шоу з використанням спецефектів, піротехніки та сценічних трансформацій. На сьогоднішній день гурт випустив сім студійних альбомів, дві компіляції найкращих пісень і концертний альбом "Дві епохи".

