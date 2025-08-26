Трамп шукав "гучну угоду": у Reuters дізналися нові деталі переговорів США і РФ

Обговорення відбувалися в рамках переговорів щодо мирного врегулювання війни Росії в Україні.

Офіційні особи США і Росії обговорили енергетичні угоди - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: ОП, росЗМІ

Коротко:

США і РФ обговорювали енергетичні угоди

Кремль хотіли стимулювати до згоди на мир

Трамп прагнув гучної інвестиційної угоди

У рамках переговорів, спрямованих на досягнення миру в Україні, представники урядів США та Росії обговорили кілька енергетичних угод. Про це пише Reuters із посиланням на п'ять джерел, обізнаних із перебігом переговорів.

Співрозмовники видання зазначають, що угоди були запропоновані як стимул, щоб спонукати Кремль погодитися на мир в Україні, а Вашингтон - послабити санкції проти Росії.

Зокрема, чиновники обговорили можливість повернення Exxon Mobil у російський нафтогазовий проект "Сахалін-1".

Також обговорювалося питання про можливість купівлі Росією американського обладнання для своїх СПГ-проектів, таких як "Арктик СПГ 2", який перебуває під західними санкціями.

Ще одна ідея полягала в купівлі США атомних криголамів у Росії.

Уточнюється, що переговори відбулися під час візиту спецпредставника США Стіва Віткоффа до Москви на початку цього місяця, де він зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним і його інвестиційним представником Кирилом Дмитрієвим. Енергетичні проєкти також обговорювали в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом і на саміті на Алясці 15 серпня.

Reuters зазначає: представник Дмитрієва відмовився від коментарів. Exxon Mobil відмовилася від коментарів. "Роснефть" і "Новатек" не відповіли на запити про коментарі.

"Білий дім дійсно хотів випустити гучний заголовок після саміту на Алясці, оголосивши про велику інвестиційну угоду. Так Трамп відчуває, що чогось домігся", - сказав один зі співрозмовників.

Як відомо, Росія виявилася відрізаною від більшості міжнародних інвестицій у свій енергетичний сектор і від укладення великих угод через санкції, запроваджені після вторгнення на Україну в лютому 2022 року.

Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред ​

Переговори щодо завершення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна готова до наступних кроків, щоб досягти миру.

"Ми готові до зустрічей на рівні лідерів у будь-якому форматі та географічному регіоні. Ми готові покласти край вбивствам і дати дипломатії шанс. Москва повинна знати, що вона не може вічно зволікати", - повідомив глава МЗС.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що заяви російської влади про можливе припинення окупації України в обмін на здачу Донецької та Луганської областей не можна вважати поступками.

"Я не вважаю, що поступками є те, що вони пропонують нам виходити з території, які Росія не контролює і не мають відповідних можливостей", - наголосив Зеленський.

Наприкінці цього тижня запланована зустріч представників Києва та Вашингтона, де обговорюватимуться можливості подальших переговорів із Росією.

Спецпредставник США Кіт Келлог висловив сподівання, що вже наступний День незалежності Україна відзначатиме в атмосфері миру та безпеки.

Що стоїть за переговорами Трампа і Путіна - думка експерта

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що під прикриттям розмов про перемир'я чи примирення Москва прагне вибити більш вигідні умови для подальшої агресії та руйнування світового порядку, зокрема наявних кордонів.

"Наразі для них вирішальний момент: чи вдасться це зробити вже зараз, чи процес буде відкладено та реалізовано в кілька етапів. Тому ситуація надзвичайно небезпечна та загрозлива не лише для України, а й насамперед для Європи. Для США - теж, але вони цього просто не усвідомлюють. Європейські ж лідери усвідомлюють, тож і занепокоєні настільки, що кинули всі справи й разом вирушили до Вашингтона. Адже йдеться насамперед про загрозу європейській безпеці", - сказав експерт у коментарі Главреду.

За словами Горбача, переговори між Трампом і Путіним на Алясці стали першим етапом домовленостей щодо нового світового устрою. Далі це питання буде обговорюватися під час переговорів Путіна з Трампом і Сі Цзіньпіном на початку вересня.

