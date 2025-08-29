"Панує плутанина": як Трамп хоче закінчити війну та чому Європа збентежена

Невідомо, що Путін обіцяв американцям за зачиненими дверима, що чиновники США винесли зі своїх переговорів і як це впливає на зусилля з досягнення миру.

Трамп хоче, щоб війна закінчилася / Колаж: Главред, фото: скріншот, сайт Кремля, УНІАН

Як Трамп ставиться до питання завершення війни в Україні

Чому європейський політики стурбовані через мирні переговори

Про що говорили Путін і Віткофф у Москві

Президент США Дональд Трамп вважає нереалістичними вимоги українського лідера Володимира Зеленського та Європи щодо закінчення війни в Україні. Про це пише видання The Atlantic з посиланням на нинішніх і колишніх чиновників.

За словами співрозмовників, Трамп вважає, що Київ і європейські країни повинні визнати, що Україна повинна втратити частину території для припинення війни. При цьому глава Білого дому не хоче збільшувати залученість США, побоюючись, що відштовхне радикальних республіканців.

"Він просто хоче, щоб це закінчилося. Майже не має значення як", - заявив виданню чиновник.

Ще один високопоставлений чиновник адміністрації та один колишній чиновник, який підтримує тісний зв'язок із Білим домом, також розповіли, що останніми днями Трамп у приватних бесідах висловлював роздратування тим, що його гучні дипломатичні зусилля не принесли результату.

"Мене нічого не тішить у цій війні. Ніщо", - сказав Трамп, спілкуючись із журналістами в Овальному кабінеті в п'ятницю.

Президент США заявив, що визначиться з курсом дій за два тижні і заявив, що будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Зеленський і Путін не зустрінуться найближчим часом. Однак у понеділок він визнав, що не знає, чи відбудеться зустріч, і припустив, що, можливо, готовий вийти з конфлікту, якщо він затягнеться.

"Можливо, так і буде, а можливо, і ні. Вони хотіли б, щоб я був на зустрічі. Я сказав: "Ви, хлопці, повинні самі розібратися. Це ваша справа. А не наша"", - сказав Трамп про Путіна і Зеленського.

Європа збентежена

Тим часом європейські офіційні особи кажуть, що їх спантеличує те, що саме Путін обіцяв американцям за зачиненими дверима, що американські посадовці винесли зі своїх перемовин із Москвою та як це впливає на зусилля з досягнення миру.

"Зараз панує повна плутанина. Неясно, що Путін сказав Віткоффу або Трампу, і чи правильно вони його зрозуміли. Це загадка, яку ми всі намагаємося розгадати", - сказав високопоставлений європейський чиновник на умовах анонімності.

Частково ця плутанина, мабуть, пов'язана із зустріччю Віткоффа з Путіним 6 серпня, де деякі деталі, що стосуються готовності Росії вивести свої війська з територій України, мабуть, були загублені під час перекладу.

Про що говорили Путін і Віткофф

За словами двох американських і трьох європейських чиновників, які знали про цю розмову, Путін сказав Віткоффу, що Росії знадобиться офіційне визнання згідно з міжнародним правом російського контролю над двома територіями, які наразі перебувають у межах міжнародно визнаних кордонів України: Кримським півостровом, окупованим Росією з 2014 року, і Донбасом.

Путін повідомив Віткоффу, що натомість Росія готова відмовитися від своїх претензій на дві території на півдні України, які Росія частково окупувала після вторгнення в лютому 2022 року.

"Віткофф, за словами американських і європейських офіційних осіб, розглядав цю пропозицію. Однак питання про те, що буде з тисячами російських солдатів, розміщених у цих регіонах, так і не було порушено. Їхня подальша присутність була б для України неможливою, але Путін завбачливо промовчав про це, а Віткофф так і не поставив це запитання", - йдеться в статті.

Стів Віткофф і Кіт Келлог / Інфографіка: Главред ​

Переговори щодо завершення війни в Україні

Як писав Главред, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан стверджує, що країна-агресор Росія більше не наполягає на контролі над усією територією чотирьох українських областей. Однак тепер йдеться про утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за РФ 25-30% території Донецької області.

Раніше спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф розповів, що цього тижня проведе зустріч із представниками України. Сторони обговорять наступний етап завершення війни. При цьому він не уточнив, з ким він зустрічатиметься і в який саме день.

Віткофф вірить, що мирну угоду між Росією і Україною може бути укладено до кінця року або навіть раніше.

25 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що "конфлікти особистостей" ускладнюють мирні переговори між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

"Чесно кажучи, я думав, що найпростішим буде конфлікт між Росією та Україною. Але виявилося, що це великі конфлікти особистостей. Таке буває. Але ми це зупинимо. Зрештою", - сказав Трамп в Овальному кабінеті.

Політолог назвав найскладніше питання на переговорах із РФ

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що одним із найскладніших питань на переговорах буде розміщення іноземного контингенту в Україні. Хоча європейські війська навряд чи опиняться в Сумах чи Харкові, у РФ уже бояться такого кроку Заходу.

За його словами, проблема розміщення європейських військових в Україні ще й у тому, що ситуація навколо цього питання є суперечливою, адже Трамп не має чіткої сталої та послідовної позиції.

"На даний момент він підтримує ідею з європейським військовим контингентом, хоча на початку року американці взагалі не хотіли брати в цьому участі, але при цьому пропонували, щоб гарантами безпеки України стали європейці, але без участі США. Це була ідея американців. Зараз вони вже готові опосередковано взяти участь, і це добре. Я думаю, що Трамп не буде йти на поводу у Росії, але він може йти на певні поступки, і ось тут проблема", - пояснив політолог під час чату на Главреді.

Передбачити, як вирішиться питання неможливо, додав Фесенко.

