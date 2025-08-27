Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Переговори з РФ: Зеленський зробив різку заяву і назвав головну умову

Олексій Тесля
27 серпня 2025, 13:57
204
Дмитро Пєсков заявив, що РФ нібито зберігає налаштованість на врегулювання війни в Україні.
Зеленський, Путін
Володимир Зеленський оцінив перспективи переговорів із Кремлем / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяв Зеленського:

  • РФ посилає негативні сигнали в контексті можливих зустрічей лідерів
  • Росія демонструє негативну динаміку - тривають обстріли

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія посилає негативні сигнали в контексті можливих зустрічей лідерів України, Росії та США.

У своєму повідомленні в Telegram Зеленський повідомив про "дуже конструктивну бесіду" з президентом Фінляндії Александром Стуббом і наголосив, що триває узгодження позицій для досягнення більш відчутних результатів.

відео дня

"Один із пріоритетних напрямів - відносини зі США та наповнення їх конкретним змістом. На жаль, Росія демонструє негативну динаміку - тривають обстріли наших міст і сіл, щодня є загиблі. Єдина мова, яку Москва розуміє, - це мова сили. Тому необхідно посилювати тиск. Ми на це розраховуємо. Москва має зробити реальні кроки назустріч дипломатії", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що міжнародні партнери України - європейські країни, США та інші держави "коаліції охочих" - спільно працюють над створенням системи надійних і багатосторонніх гарантій безпеки для України.

"Військові, міністри оборони, радники з безпеки - на різних рівнях триває робота над основними елементами майбутньої системи захисту. Ми прискорюємо процес деталізації. Час формувати формат зустрічі лідерів, щоб розставити пріоритети і визначити терміни", - резюмував глава держави.

Що кажуть у Кремлі

Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ зберігає налаштованість на врегулювання війни в Україні політико-дипломатичними засобами, передають росЗМІ.

За його словами, поки точних термінів нової зустрічі переговорних груп Росії та України немає. Пєсков заявив, що керівники цих груп перебувають у контакті.

Представник кремлівського диктатора висловив надію, що "посередницькі зусилля з боку Трампа щодо врегулювання в Україні продовжаться, вони важливі".

Він вважає, що робота між Росією і США щодо "українського питання має вестися в непублічному форматі для досягнення результату".

Перспективи переговорів із РФ: думка експерта

Радник міністра оборони, блогер і журналіст Олексій Копитько, оцінюючи перспективи перемовин із РФ, зазначив, що Україна довела свою здатність самостійно завдавати "санкційних" ударів по найважливіших об'єктах російської інфраструктури. Причому йдеться не просто про підрив багатомільярдних інвестицій, а про серйозний відкат Росії в реалізації її стратегічних проєктів - з наслідками, які можуть розтягнутися на роки. А за цей час ситуація може кардинально змінитися.

За його словами, обмін ключового порту на зруйновані села - вельми сумнівна угода для Кремля.

Крім того, Копитько наголосив, що у західних союзників, насамперед США, ще є "чарівні пігулки" - ефективні засоби, які можуть вплинути на ситуацію на полі бою без масштабної ескалації. Йдеться про озброєння, здатні вражати цілі на відстані 300-500 км - як з повітря, так і з землі.

Переговори про припинення війни - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп висловив небажання брати участь у зустрічі між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, зазначивши, що спершу потрібно зрозуміти, чи зможуть вони взагалі налагодити діалог.

Нагадаємо, раніше США засекретили дані про переговори України та Росії. Обмін дипломатичними і військовими даними, не пов'язаними з переговорами, залишається дозволеним.

Як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін вимагає, щоб Україна відмовилася від усього Донбасу, від наміру вступати в НАТО, залишалася нейтральною і не допускала на свою територію західні війська.

Інші новини:

Про персону: Олександр Стубб

Кай-Йоран Александр Стубб - фінський і європейський державний діяч, дипломат. Президент Фінляндії з 1 березня 2024 року, колишній Прем'єр-міністр Фінляндії. У 2008 - 2011 роках був міністром закордонних справ Фінляндії, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський війна Росії та України Переговори про припинення вогню
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Як може завершитися війна та з чим залишиться Україна: названо два сценарії

Як може завершитися війна та з чим залишиться Україна: названо два сценарії

14:01Війна
Переговори з РФ: Зеленський зробив різку заяву і назвав головну умову

Переговори з РФ: Зеленський зробив різку заяву і назвав головну умову

13:57Україна
Підрив і потужна пожежа: ЗМІ розкрили деталі вибуху на нафтопроводі в РФ

Підрив і потужна пожежа: ЗМІ розкрили деталі вибуху на нафтопроводі в РФ

12:49Світ
Реклама

Популярне

Більше
Кінець серпня змінить життя: ТОП-5 знаків залишать минуле і почнуть нове життя

Кінець серпня змінить життя: ТОП-5 знаків залишать минуле і почнуть нове життя

Чому Україна не б'є по Росії новими далекобійними ракетами - розкрито нюанс

Чому Україна не б'є по Росії новими далекобійними ракетами - розкрито нюанс

"Всі це знають": у Бразилії сказали, коли закінчиться війна в Україні

"Всі це знають": у Бразилії сказали, коли закінчиться війна в Україні

Топ-співробітник НАБУ Магамедрасулов продавав коноплю в Дагестан імовірно для виробництва пороху для армії РФ - експерт

Топ-співробітник НАБУ Магамедрасулов продавав коноплю в Дагестан імовірно для виробництва пороху для армії РФ - експерт

Філіп Кіркоров зганьбився на всю РФ - що сталося

Філіп Кіркоров зганьбився на всю РФ - що сталося

Останні новини

14:52

"Супермен" — новий фільм про легендарного супергероя доступний на Київстар ТБ

14:44

Коли жага до життя сильніші за смерть: телеканал 2+2 знімає воєнну драму "Живий"

14:42

В Україні знайшли діючий вулкан: де знаходится диво, про яке мало хто знає

14:22

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

14:01

Як може завершитися війна та з чим залишиться Україна: названо два сценарії

Різке потепління накриє Україну: синоптик назвав датиРізке потепління накриє Україну: синоптик назвав дати
13:57

Переговори з РФ: Зеленський зробив різку заяву і назвав головну умову

13:57

При зустрічі краще тікати: названо небезпечну і отруйну рибу, яка живе в УкраїніВідео

13:38

Як один правитель України повністю змінив її майбутнє — все вирішило важке рішенняВідео

12:58

Обколоті: зрадниць Лорак і Асті висміяли в Росії

Реклама
12:58

На очах дружини: Усик влаштував дикі танці з Дорофєєвою

12:49

Підрив і потужна пожежа: ЗМІ розкрили деталі вибуху на нафтопроводі в РФ

12:47

"При Порошенку Путін заробив $36 млрд на "Дружбі", а тепер нардеп примазується до її підриву" – військовий

12:46

"Путін готує пастку": Фесенко пояснив, чому відмова Києва від територій - не головнеВідео

12:38

Тейлор Свіфт уперше виходить заміж - хто наречений та скільки коштує обручка

12:20

Перцевими балончиками: команда психованої Аллегрової як могла, розганяла пресуВідео

12:20

"Починається процес": вагітна зрадниця Тодоренко зробила зізнання

12:18

Результат за копійки: господиням радять натирати вікна рідиною для миття посудуВідео

12:11

За літо РФ захопила лише 0,3% України та готує зимовий реванш - Bild

12:08

Свідомий терор: РФ вдарила по енергетичним об'єктам в шести областях

12:01

Прогноз погоди на 1 вересня: синоптик сказала, яким буде перший день осені

Реклама
11:55

В Україні знайшли гігантський гриб-рекордсмен: у чому його особливістьВідео

11:24

Китайський гороскоп на завтра 28 серпня: Козлам - тривога, Мавпам - виклик

11:04

Які документи потрібні чоловікам 18–22 років для виїзду за кордон: повний перелік

11:03

Ростов-на-Дону трясло від вибухів: зафіксовано масштабну пожежу у центрі містаВідео

10:58

Як зберегти стиглі банани надовго: 100%-вий фокус здивує простотоюВідео

10:32

Може вирости до півметра: в Україні помітили рідкісну ящірку без ніг

10:31

РФ вдарила по Полтавщині: горіло підприємство енергетики, частина міста була без світла

10:14

Зірка "Постукайся в мої двері" Ханде Ерчел покинула сина мільярдера

10:09

Путініст Кіркоров ухвалив важливе рішення щодо дітей - деталі

10:03

Гарантії безпеки для України: в ISW назвали реальні настрої Кремля

09:45

Вересень 2025 під знаком затемнень: що чекає на Водоліїв у фінансах, коханні та кар'єріВідео

09:45

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 серпня (оновлюється)

09:32

"Всі це знають": у Бразилії сказали, коли закінчиться війна в Україні

09:31

"Дуже боляче": відома акторка розповіла про свій важкий розлад

09:30

"Наші команди працюють": у США назвали орієнтир для завершення війни

09:00

Путін розставив пастки для України і Трампа, але у нього немає козирів, щоб перемогти – ФесенкоВідео

08:44

Місячний календар стрижок на вересень 2025 року

08:30

Путін хоче завершити війну в Україні: у Трампа вийшли з неочікуваною заявою

08:23

Поштовхи від Каспію до Тбілісі: у Дагестані стався потужний землетрусВідео

08:15

Місячний календар на вересень 2025: сприятливі та несприятливі дні місяця

Реклама
08:06

Карта Deep State онлайн за 27 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:35

Гороскоп на вересень 2025: астролог дала найважливішу пораду Козерогам

07:34

"Важливий сигнал": Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-ЙоркуВідео

06:53

Суми частково без світла, вода - за графіком: армія РФ масовано атакувала місто БПЛА

06:10

Чому Кремль відмовився від припинення вогню?Погляд

05:52

Як зупинити авто з "автоматом", якщо відмовили гальма - пояснення інструктораВідео

05:33

Як приготувати коропа без кісток: єдиний дієвий метод від шеф-кухаря

05:00

Сигнал від Всесвіту: удача усміхнеться шістьом знакам зодіаку 27 серпня

04:30

Гороскоп на вересень 2025 для Терезів: місяць оновлення, енергії та важливих подійВідео

04:03

"Справжня отрута": які продукти не можна давати собакам, у списку навіть кісткиВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти