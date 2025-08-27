Переговори з РФ: Зеленський зробив різку заяву і назвав головну умову

Дмитро Пєсков заявив, що РФ нібито зберігає налаштованість на врегулювання війни в Україні.

Володимир Зеленський оцінив перспективи переговорів із Кремлем / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяв Зеленського:

РФ посилає негативні сигнали в контексті можливих зустрічей лідерів

Росія демонструє негативну динаміку - тривають обстріли

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія посилає негативні сигнали в контексті можливих зустрічей лідерів України, Росії та США.

У своєму повідомленні в Telegram Зеленський повідомив про "дуже конструктивну бесіду" з президентом Фінляндії Александром Стуббом і наголосив, що триває узгодження позицій для досягнення більш відчутних результатів.

"Один із пріоритетних напрямів - відносини зі США та наповнення їх конкретним змістом. На жаль, Росія демонструє негативну динаміку - тривають обстріли наших міст і сіл, щодня є загиблі. Єдина мова, яку Москва розуміє, - це мова сили. Тому необхідно посилювати тиск. Ми на це розраховуємо. Москва має зробити реальні кроки назустріч дипломатії", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що міжнародні партнери України - європейські країни, США та інші держави "коаліції охочих" - спільно працюють над створенням системи надійних і багатосторонніх гарантій безпеки для України.

"Військові, міністри оборони, радники з безпеки - на різних рівнях триває робота над основними елементами майбутньої системи захисту. Ми прискорюємо процес деталізації. Час формувати формат зустрічі лідерів, щоб розставити пріоритети і визначити терміни", - резюмував глава держави.

Що кажуть у Кремлі

Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ зберігає налаштованість на врегулювання війни в Україні політико-дипломатичними засобами, передають росЗМІ.

За його словами, поки точних термінів нової зустрічі переговорних груп Росії та України немає. Пєсков заявив, що керівники цих груп перебувають у контакті.

Представник кремлівського диктатора висловив надію, що "посередницькі зусилля з боку Трампа щодо врегулювання в Україні продовжаться, вони важливі".

Він вважає, що робота між Росією і США щодо "українського питання має вестися в непублічному форматі для досягнення результату".

Перспективи переговорів із РФ: думка експерта

Радник міністра оборони, блогер і журналіст Олексій Копитько, оцінюючи перспективи перемовин із РФ, зазначив, що Україна довела свою здатність самостійно завдавати "санкційних" ударів по найважливіших об'єктах російської інфраструктури. Причому йдеться не просто про підрив багатомільярдних інвестицій, а про серйозний відкат Росії в реалізації її стратегічних проєктів - з наслідками, які можуть розтягнутися на роки. А за цей час ситуація може кардинально змінитися.

За його словами, обмін ключового порту на зруйновані села - вельми сумнівна угода для Кремля.

Крім того, Копитько наголосив, що у західних союзників, насамперед США, ще є "чарівні пігулки" - ефективні засоби, які можуть вплинути на ситуацію на полі бою без масштабної ескалації. Йдеться про озброєння, здатні вражати цілі на відстані 300-500 км - як з повітря, так і з землі.

Раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп висловив небажання брати участь у зустрічі між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, зазначивши, що спершу потрібно зрозуміти, чи зможуть вони взагалі налагодити діалог.

Нагадаємо, раніше США засекретили дані про переговори України та Росії. Обмін дипломатичними і військовими даними, не пов'язаними з переговорами, залишається дозволеним.

Як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін вимагає, щоб Україна відмовилася від усього Донбасу, від наміру вступати в НАТО, залишалася нейтральною і не допускала на свою територію західні війська.

Про персону: Олександр Стубб Кай-Йоран Александр Стубб - фінський і європейський державний діяч, дипломат. Президент Фінляндії з 1 березня 2024 року, колишній Прем'єр-міністр Фінляндії. У 2008 - 2011 роках був міністром закордонних справ Фінляндії, пише Вікіпедія.

