США засекретили дані про переговори України та Росії - CBS News

Обмін дипломатичними та військовими даними, не пов'язаними з переговорами, залишається дозволеним.

https://glavred.net/world/ssha-zasekretili-dannye-o-peregovorah-ukrainy-i-rossii-cbs-news-10691735.html Посилання скопійоване

США призупинили обмін розвідданими про російсько-українські переговори з найближчими союзниками / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Головне:

Тулсі Габбард видала директиву, що забороняє ділитися розвідданими про переговори України і Росії навіть із союзниками по альянсу "П'ять очей"

Інформація про переговори тепер класифікується як NOFORN ("не для іноземців")

Виняток - лише ті дані, які вже стали публічними

Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард заборонила ділитися розвідданими про переговори між Україною та Росією навіть із найближчими союзниками. Про це пише CBS News з посиланням на співробітників американських спецслужб.

20 липня Габбард видала директиву, в якій наказала розвідувальному співтовариству США не передавати інформацію про перебіг мирних переговорів між Україною і Росією навіть розвідкам країн "П'яти очей". Це розвідувальний альянс, створений після Другої світової війни, до якого входять США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

відео дня

"Загалом цінність партнерства "П'яти очей" полягає в тому, що під час ухвалення політичних рішень ми доповнюємо розвіддані одна одної, а отже, краще розуміємо плани, наміри і можливості наших супротивників", - пояснює колишній співробітник ЦРУ і Міністерства внутрішньої безпеки США Стівен Кеш.

"Сенс у тому, що ми з іншими чотирма країнами сидимо по один бік столу, тоді як по інший бік знаходиться спільний противник", - додав він.

Директива класифікує всю інформацію та аналітику, що стосується переговорів, як "NOFORN" (тобто "no foreign dissemination" - "не для іноземців"). Це означає, що її не можна поширювати ані іншим державам, ані іноземним громадянам. Єдиним винятком залишилися дані, які вже були публічно оприлюднені.

Директива також обмежувала розповсюдження матеріалів лише в межах відомств, які їх створили або надали.

При цьому наказ не забороняє обмін дипломатичною інформацією, отриманою іншими каналами, а також військовими розвідданими, які не стосуються переговорного процесу, наприклад, деталями, якими США діляться з українськими військовими для підтримки оборонних дій".

Переговори щодо завершення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, у Білому домі активно працюють над підготовкою зустрічі російського диктатора Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського. У ЗМІ вже почала з'являтися інформація про можливе місце зустрічі. Однак, за даними CNN, кремлівський лідер нібито не готовий до переговорів із Зеленським ні зараз, ні в майбутньому.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав терміни зустрічі Зеленського і Путіна. При цьому він сумнівається, що у глави РФ вистачить сміливості приїхати на двосторонній саміт.

Тим часом Путін запропонував провести зустріч із Зеленським у Москві. Президент України відразу відмовився від такої пропозиції.

Серед можливих локацій зустрічі Зеленського і Путіна ЗМІ називають Женеву, Рим або місто в Угорщині.

В України з'явилися два козирі - думка експерта

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що на останню зустріч із Дональдом Трампом Володимир Зеленський приїхав із певними "картами в руках". Зокрема, це нова українська ракета Фламінго та єдина позиція Євросоюзу щодо завершення війни.

Огризко не виключає, що ці "дві карти" - ключові. Вони зараз можуть і повинні змінити хід війни, причому не на користь Росії.

"Розуміючи це, Трамп, вибачте, "зіскочив із теми" і тепер каже, що його мета - посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів, тому що він не може домовлятися за них, і якщо Зеленський і Путін домовляться, далі відбудеться тристороння зустріч із Трампом", - сказав дипломат Главреду.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред