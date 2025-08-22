Рус
Відмова Трамп від участі в переговорах: ЗМІ дізналися про вразливу позицію Києва

Олексій Тесля
22 серпня 2025, 18:33
Дональд Трамп не налаштований чинити тиск на Володимира Путіна, але може підштовхнути Україну до укладення угоди, пише Politico.
Трамп хоче організувати саміт із Путіним і Зеленським
Дональд Трамп зробив заяву з приводу переговорів між Україною та РФ / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Facebook, ОПУ

Головне:

  • Трамп не бажає брати участь у зустрічі між Зеленським і Путіним
  • Україна буде змушена погодитися на мирну угоду, кажуть у Білому домі

Президент США Дональд Трамп висловив небажання брати участь у зустрічі між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, зазначивши, що спершу потрібно зрозуміти, чи зможуть вони взагалі налагодити діалог.

У бесіді з журналістами Трамп зазначив: "Подивимося, чи вдасться Зеленському і Путіну знайти спільну мову. Вони скоріше як олія та оцет - зі зрозумілих причин не надто добре взаємодіють. Але подивимося".

Він додав, що не поспішає брати участь у зустрічі: "Я б вважав за краще не їхати. Краще нехай вони спочатку зустрінуться самі і стане ясно, чи можуть вони домовитися".

Водночас Трамп підкреслив, що бойові дії тривають, і обидві сторони зазнають значних втрат: "Це все безглуздо. Зараз гине близько 7 тисяч осіб на тиждень".

Він висловив сподівання, що вдасться зупинити війну: "Я завершив сім конфліктів. Хотів би впоратися і з цим. Думав, що ця війна буде середньої складності, але вона виявилася найважчою".

Переговори про припинення вогню: що говорять у Білому домі

Видання Politico, посилаючись на високопоставленого представника Білого дому, повідомляє, що Дональд Трамп вважає, що, щоб покласти край війні, Україна, найімовірніше, буде змушена погодитися на мирну угоду, здебільшого на умовах, вигідних Росії.

За інформацією джерела, нинішній глава США не налаштований чинити тиск на Володимира Путіна. Він упевнений, що має набагато більший вплив на Київ і європейські столиці, ніж на Москву, і може використовувати це, щоб підштовхнути Україну до укладення угоди.

"Він уже давно виходить з того, що у Росії сильніші позиції на полі бою, і саме її слід схиляти до переговорів, - сказав один зі співрозмовників. - Україна ж значною мірою залежить від американської підтримки - як у постачанні озброєнь, так і в розвідці. Тому на неї простіше впливати, щоб змусити піти на угоду".

Цей підхід, на думку журналістів, відбивається і в нещодавній заяві Трампа, в якій він заявив, що "виграти війну без удару у відповідь по агресору - вкрай складно, якщо не неможливо".

Співробітник адміністрації пояснив, що Трамп у такий спосіб спробував перекласти відповідальність за слабкі переговорні позиції України на політику Джо Байдена.

Водночас команда Трампа продовжує контакти з представниками і Росії, і України, щоб підготувати можливу зустріч між Зеленським і Путіним. Однак, як визнають джерела, домогтися її проведення в найкоротші терміни - завдання вкрай складне.

Переговори про припинення війни: думка експерта

Колишній міністр закордонних справ України і голова Центру досліджень Росії Володимир Огризко висловив свою думку про нещодавні переговори щодо припинення війни.

Він висловив упевненість, що президент України Володимир Зеленський прибув на зустріч із Дональдом Трампом, маючи вагомі аргументи.

"Одним із таких козирів є нова українська крилата ракета Фламінго (сподіваємося, вона виявиться ефективною, точною і масовою). Другим важливим фактором можна вважати консолідовану позицію Європейського Союзу та його ключових лідерів, зокрема участь у переговорах Марка Рютте. У підсумку на цій зустрічі у Вашингтоні у Зеленського було більше стратегічних переваг, ніж у Трампа", - зазначив Огризко.

Переговори про припинення війни - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Лавров зірвав переговори Трампа і Путіна через питання України. МЗС Росії блокує прямі зобов'язання Росії щодо гарантій безпеки для Києва.

Нагадаємо, раніше США засекретили дані про переговори України та Росії. Обмін дипломатичними і військовими даними, не пов'язаними з переговорами, залишається дозволеним.

Як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін вимагає, щоб Україна відмовилася від усього Донбасу, від наміру вступати в НАТО, залишалася нейтральною і не допускала на свою територію західні війська.

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

