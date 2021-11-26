"Ми говоримо про чортзна-що": на пресконференції Зеленського посварилися журналісти

Мосейчук відчитала Бутусова за "тренд" мені соромно " / скріншот

Під час президентського пресмарафону сталася словесна перепалка між головним редактором видання Цензор.НЕ Юрієм Бутусовим та українським президентом. Про це стало відомо з трансляції Офісу президента.

Ставлячи питання президенту, Бутусов адресував главі держави кілька звинувачень, зокрема, в небажанні проливати світло на ситуацію з "вагнерівцями". На що Зеленський торкнувся питання інформаційних "зливів", які, на думку президента, публікує Бутусов і в деяких випадках шкодять державі і навіть призводять до смерті військовослужбовців.

Головний редактор Цензора заявив, що це все брехня і президент України повинен відповідати за свої слова. Окремо український гарант припустив, що журналіст ставиться до нього упереджено, оскільки після обрання чинного президента не отримав призначення на одну з керівних посад у Міністерстві оборони.

Через кілька хвилин словесна перепалка між головним редактором і президентом повторилася знову. У неї вже втрутилася журналіст з 1+1 Наталія Мосейчук, яка вибачилася перед президентом за "маленьку дискусію" і звернулася до Бутусова.

"Юра (Бутусов – Ред.), я не можу підтримати цей тренд "мені соромно", і цей квест. Тому що мені соромно за все, що зараз відбувається. ... Я не хочу цієї боротьби", – сказала Мосейчук.

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Своєю чергою президент попросив Бутусова "припинити риторику". "Ви зараз говорите з президентом України. Припиніть, будь ласка, цю риторику. Ви розмовляєте з президентом України - народом обраним, законно обраним. Ви зараз не на площі за гроші з плакатом. Вас запросили за цей стіл як лідера думки – про що сказала Наталя (Мосейчук – Ред.). Ви запитали – я відповів", – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, також під час пресмарафону глава держави зробив гучну заяву про те, що оточення Ахметова готує державний переворот в Україні. При цьому Зеленський зазначив, що Ахметова хочуть підставити.