Що приховує білоруське небо: офіцер ЗСУ розкрив несподівану загрозу

Росія використовує повітряний простір Білорусі, щоб запускати дрони в напрямку західних областей України.

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Російські дрони атакують Захід України без сигналів тривоги в центрі, що свідчить про нову схему проникнення / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

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У ніч на 9 липня в західних областях України оголошували повітряну тривогу, попри відсутність загрози в центрі країни. Це може свідчити про зміну маршрутів ворожих дронів, які, ймовірно, почали запускати через територію Білорусі.

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Про це в ефірі 24 Каналу заявив офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук. За його словами, не можна виключати, що Росія справді використовує білоруський авіапростір для проникнення безпілотників на територію західної України.

"Це логічний крок для Росії – ще один етап модернізації та вдосконалення своїх дій", — зазначив Ткачук.

Він наголосив, що позиція білоруського диктатора не є вирішальною в цьому питанні.

"Те, що Олександр Лукашенко щось каже, не має жодного значення. Якщо Росії потрібно, щоб дрони летіли через територію Білорусі, – вони так і летітимуть. Я вважаю, що для цього вже відбулася низка переговорів, і повітряний простір використовується відповідно", — додав офіцер.

За словами Ткачука, минулого року вже фіксували випадки запуску дронів із Білорусі, але тоді їх частіше вдавалося збивати. Нині ж ворог, ймовірно, вдосконалив цей механізм.

Крім того, в Білорусі активно працюють російські розвідники, які обіймають керівні посади в оборонному секторі країни.

шахед / Інфографіка: Главред

"Загалом співпраця між Білоруссю та Росією дуже тісна. Білорусь фактично використовується як сировинний і територіальний "придаток" Росії – як допоміжний елемент у війні проти України", — резюмував Андрій Ткачук.

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Як повідомляв Главред, у ніч на 10 липня російські війська здійснили атаку на Київ дронами "Шахед". Близько 01:43 у Києві прогриміла серія потужних вибухів. У Шевченківському районі сталася пожежа в житловому будинку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в ніч на 9 липня росіяни встановили новий антирекорд. Ворог застосував проти України 728 ударних дронів.

Раніше повідомлялося про те, що кількість постраждалих продовжує збільшуватися. Відомо про людей, які отримали травми внаслідок атаки.

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Про персону: Андрій Ткачук Андрій Ткачук – офіцер Збройних сил України, військовий експерт, політолог та волонтер. Він є автором цифрового контексту, а також виступає експертом у низці провідних ЗМІ з тем, пов'язаних з війною РФ проти України.

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