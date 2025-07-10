Не усім буде по кишені: українців попередили про подорожчання улюбленого продукту

Лише восени ціна на популярний овоч може дещо знизитись, але ненадовго.

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У супермаркетах ціна на базовий овоч підніметься / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що сказав Марущак:

Ціни на картоплю в супермаркетах будуть перевищувати 20 гривень

Восени картопля дещо подешевшає

Мінімальна ціна на картоплю, яку люблять багато українців, цього сезону може досягти 20 гривень за кілограм, що лише буде собівартістю продукту. Про це SEEDS розповів комерційний директор компанії "Ван Дайк Технікс" Андрій Марущак.

За його словами, у магазинах ціни на картоплю будуть переписувати ще вище, хоча з вересня до кінця жовтня-листопада вартість овоча таки просяде.

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"Ціна буде "провалюватися" до 15 грн, і навіть до 12 грн/кг. Це завжди буває у той час, коли картоплю можна ще продавати з поля, не закладаючи її на зберігання. Така ситуація триватиме недовго - лише до початку заморозків", - попередив він.

Марущак пояснив, що таке ціноутворення спровоковане суттєвою нестачею якісного насіння в Україні, адже воно коштує немалих грошей і, відповідно, сама картопля не може бути дешевою.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні закупівельні ціни на вишню наразі коливаються в межах 60–85 грн/кг, а чорна смородина виявилася ще дорожчою — 70–90 грн/кг.

Раніше повідомлялося, що в Україні подешевшали всі сорти цибулі. Наприклад, біла цибуля, станом на 10 липня, коштує в середньому 50,95 гривень за кілограм, хоча місяць тому її вартість була майже вдвічі вища - 89,82 гривні.

Напередодні стало відомо, що за останній рік продукти харчування в Україні подорожчали на чверть. Найбільше подорожчали курячі яйця та фрукти. Найменше - риба, продукти з риби та макаронні вироби.

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Про персону: Андрій Марущак Андрій Марущак — український експерт у сфері агробізнесу та обробки овочевої продукції, комерційний директор компанії "Ван Дайк Технікс".

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