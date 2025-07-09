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Українці вʼїжджатимуть в країни ЄС по-новому - деталі рішення й що зміниться

Руслана Заклінська
9 липня 2025, 22:16
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Європарламент ухвалив запуск нової системи в’їзду в країни ЄС та виїзду.
Українці вʼїжджатимуть в країни ЄС по-новому - деталі рішення й що зміниться
ЄС вводить нові правила в'їзду-виїзду / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Європарламент ухвалив запуск системи EES
  • EES замінить штампи у паспортах на автоматичну фіксацію даних
  • Впровадження змін буде відбуватися упродовж 180 днів

Європарламент ухвалив рішення про впровадження нової системи в’їзду-виїзду (Entry/Exit System, ЕES) на кордонах Європейського Союзу. Запуск системи запланований на осінь, а процес її розгортання триватиме 180 днів. Про це повідомляє офіційний сайт інституції.

EES — це централізована електронна база даних, яка збирає і зберігає інформацію про в’їзд і виїзд громадян третіх країн, які не входять до ЄС. Вона замінить проставляння штампів у паспортах на автоматизований облік.

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Нова система EES автоматично реєструватиме важливі дані подорожуючих, зокрема:

  • ім’я та прізвище,
  • тип проїзного документа,
  • час і місце в’їзду до ЄС та виїзду з нього,
  • біометричні дані, такі як зображення обличчя і відбитки пальців.

Дані зберігатимуться у електронній базі протягом трьох років. Важливо, що замість ручної перевірки документів цю роботу виконуватиме комп’ютерна система, що покликано підвищити точність і швидкість контролю.

Основними цілями запровадження нової системи є підвищення безпеки на зовнішніх кордонах Євросоюзу, пришвидшення процесу прикордонного контролю та зменшення черг на пунктах пропуску.

Хто проходитиме через систему

Система охопить усіх громадян країн, які користуються правом безвізових поїздок до ЄС,зокрема українців. Також через неї проходитимуть громадяни держав, які потребують візи, якщо у них у паспорті є короткострокова шенгенська віза.

Система автоматично відслідковуватиме кількість днів перебування іноземців у ЄС. Власникам короткострокових віз або безвізового режиму дозволено перебувати до 90 днів у межах 180-денного періоду.

Етапи впровадження

Очікується, що запуск EES почнеться восени 2025 року після остаточного затвердження Радою ЄС та публікації відповідного документа в Офіційному журналі ЄС. Запровадження системи триватиме приблизно 180 днів:

  • перші 30 днів — система працюватиме у 10% пунктів пропуску;
  • до 90 днів — охоплення збільшиться до 35%;
  • до 170 днів — система має запрацювати на всіх зовнішніх кордонах.
Українці вʼїжджатимуть в країни ЄС по-новому - деталі рішення й що зміниться
Що не можна перевозити через кордон / Інфографіка: Главред

У повідомленні наголошується, що під час періоду впровадження систему можуть тимчасово призупиняти, якщо виникатимуть технічні проблеми або час очікування на кордоні буде надто тривалим.

Хоч рішення вже ухвалене Європарламентом, запуск системи не почнеться одразу. Далі документ має бути затверджений Європейською Радою. Лише після цього розроблять детальні плани впровадження. І після погодження цих планів Єврокомісія визначить дату початку 180-денного періоду розгортання системи.

Виїзд українців за кордон - новини за темою

Нагадаємо, Верховна Рада розглядає підвищення вікової межі виїзду чоловіків за кордон до 23–24 років. Ініціатива пов’язана зі зростанням випадків виїзду молоді до 18 років на навчання, яка не може повернутися через воєнні обмеження.

Також заброньовані від мобілізації чоловіки можуть виїжджати за кордон у службове відрядження або у відпустку, розповів речник ДПСУ Андрій Демченко. Він уточнив, що обмеження стосуються лише тих, хто обіймає певні державні посади - для них виїзд дозволено лише у відрядження.

Як повідомляв Главред, кількість школярів в Україні впала до рекордно низького рівня — лише 3,74 млн на початок 2024/2025 навчального року. Зменшується й кількість абітурієнтів. Значна частина випускників або не складали НМТ, або зробили це за кордоном і не вступали в Україні.

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Про джерело: Європейський парламент

Європейський парламент — законодавчий орган Європейського Союзу, що обирається прямим голосуванням громадянами Європейського Союзу. Спільно з Радою Європейського Союзу і Європейською комісією парламент виконує законодавчі функції в ЄС і вважається одним з найбільш потужних законодавчих органів у світі. Нині парламент складається з 705 членів і 1 голови, які представляють найбільший міжнаціональний демократичний електорат у світі (500 мільйонів виборців у 2013 році), пише Вікіпедія.

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