"Мені соромно": Зеленський розповів, хто організував та зірвав операцію із затримання вагнерівців

Володимир Зеленський повідомив деталі операції із затримання вагнерівців / УНІАН

Зрив та реалізація операції з затримання вагнеровців була ініціативою екс-начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василя Бурби.

З такою заявою виступив президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону.

"Я дійсно керував операцією, яка була в Афганістані", — заявив Зеленський, пояснивши для порівняння, що ця операція була організована і санкціонована ГУР Міноборони України та акцептована президентом.

Однак у разі операції із затриманням вагнерівців, зазначив Зеленський, ця операція була скоріше особистою ініціативою Бурби

"В цілому я вважаю, що це була операція під назвою "Бурба". Коли я прийшов (до влади) пана Бурбу я хотів звільнити. Він керував транспортом, коли розганяли Майдан, коли він ще був на службі в СБУ. Але Петро Олексійович вирішив його зберегти. Але він не розвідник, він СБУ-шник. Він бізнесмен. Але це ж розвідка, це не Бессарабка. Всім відомо, що він займався таким бізнесом — він отримував ту чи іншу інформацію і на цьому заробляв. І я про це знав. Так, це можуть бути чутки, а може і ні", - заявив президент.

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У ході своєї промови Володимир Зеленський також назвав колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України "аферистом", "авантюристом" і "дрібною людиною".

читайте такожЦементування електорату: кому вигідний скандал навколо слів Зеленського про вагнерівців"Ми не проводили цю операцію, нас в неї втягнули. Що міг наказувати Єрмак по спецоперації? У нього немає повноважень! Мені просто набридла ця історія", - заявив гарант.

За словами Зеленського, йому було соромно, коли у РФ дізналися про зрив операції.

"Я вже вам не кажу, як росіяни відреагували на це, як вони раділи, що "зробили" нас. Мені соромно за цей епізод у житті розвідки",- заявив президент.